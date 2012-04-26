《台湾重要政经日程》--4月26日-12月31日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
==================今日重要政经消息======================
4/26(四)
--09:00 行政院院会
--09:00 两岸经济合作委员会第三次例会
--14:00 台积电(2330.TW)第一季业绩及第二季展望说明会.
--14:00 友达(2409.TW)第一季业绩及第二季展望说明会.
--14:00 宏基(2353.TW)第一季业绩说明会
--14:00 财政部长刘忆如出席复征证所税公听会
--17:00 金管会委员会后记者会
==================近期重要政经消息======================
4/27(五)
--14:00 广达(2382.TW)第一季业绩及第二季展望说明会.
4/30(一)
--12:30 央行标售30年期101/4R增额发行公债,金额350亿台币,5月4日交割.
--12:30 央行标售182天期"财101-2期"国库券,金额250亿台币,5月2日交割.
--16:30 主计处公布第一季国内生产总值(GDP),上季年增1.89%.
--14:00 奇美电子(3481.TW)第一季业绩及第二季展望说明会.
5/1(二)
--金融市场因劳动节休市一天
5/4(五)
--16:00 央行公布至4月底的外汇存底,3月末为3,938.71亿美元.
5/7(一)
--16:00 主计处公布4月消费者物价指数(CPI),3月较去年同期成长1.21%.
--16:00 财政部公布4月进出口金额,3月出口金额较上年同期衰退3.2%,进口则是衰退5.8%.
5/21(一)
--12:30 央行标售10年期101/乙2期公债,金额300亿台币,24日交割.
--16:00 经济部公布4月外销订单,3月较去年同期衰退1.58%.
--16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.
5/22(二)
--16:00 主计处公布4月季调失业率,3月经季节调整后失业率为4.14%.
5/23(三)
--16:00 经济部公布4月工业生产,3月工业生产较上年同期衰退3.42%.
5/25(五)
*--16:10 央行公布4月M2货币总计数,3月货币总计数M2年增率为5.05%.
6/21(四)
--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.
6/22(五)
--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.
10/10(三)
--金融市场因国庆日休市一天.
12/22(六)
--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.
12/31(一)
--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 张雅菁; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。