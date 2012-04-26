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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 09:19 BJT

〔表格〕4月21日止当周日本投资者卖超1.170兆日圆外国债券

路透4月26日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周日本投资者转为卖超外国债券,同时外资恢复卖超日债和日股.

截止4月21日止当周,日本投资者卖超1.170兆(万亿)日圆(144亿美元)的外国债券,此前一周买超1,163亿日圆.

上周外国投资者卖超日本债券67亿日圆,此前一周为买超7,399亿日圆.外资并卖超日股631亿日圆,中止连续三周买超的情况.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

4月15日-4月21日 -63.1 -6.7 +746.8

4月8日-4月14日 +203.7r +739.9 -2,251.0

4月1日-4月7日 +53.1r -104.8r +3,220.0

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

4月15日-4月21日 +42.3 -1,170.0 -8.4

4月8日-4月14日 -10.4r +116.3 +9.0r

4月1日-4月7日 -94.5 -1,903.7 -8.8r (完)

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--编译 戴素萍;审校 侯向明

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