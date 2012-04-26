〔表格〕4月21日止当周日本投资者卖超1.170兆日圆外国债券

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月26日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,上周日本投资者转为卖超外国债券,同时外资恢复卖超日债和日股.
截止4月21日止当周,日本投资者卖超1.170兆(万亿)日圆(144亿美元)的外国债券,此前一周买超1,163亿日圆.
上周外国投资者卖超日本债券67亿日圆,此前一周为买超7,399亿日圆.外资并卖超日股631亿日圆,中止连续三周买超的情况.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
4月15日-4月21日 -63.1 -6.7 +746.8
4月8日-4月14日 +203.7r +739.9 -2,251.0
4月1日-4月7日 +53.1r -104.8r +3,220.0
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
4月15日-4月21日 +42.3 -1,170.0 -8.4
4月8日-4月14日 -10.4r +116.3 +9.0r
4月1日-4月7日 -94.5 -1,903.7 -8.8r (完)
浏览日本数据相关新闻,请点选[ECI-JP-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 戴素萍;审校 侯向明
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。