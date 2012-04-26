〔路透调查〕新西兰未来仍料升息,但本币汇价偏高亦添意外降息风险

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透惠灵顿4月26日电---周四公布的路透调查显示,新西兰央行仍料从今年底开始调升利率,但由于新西兰元汇率偏高,意外降息的风险已增加.
新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期,因通胀温和且经济前景喜忧参半,但警告新西兰元汇价若持续偏高将会影响到利率.[ID:nST0452456]
央行的简短声明并未提及升息的必要,但央行总裁警告称,如果新西兰元汇价水准NZD=D4仍高,可能影响到未来的利率决定.
"如果其他情况不变,而汇价仍强劲,那么央行将需要重新评估设定货币政策的前景."
此评论被视为再次试图压低汇率的"口头干预",不过不太可能实际干预或是降息.
在新西兰央行最新声明公布后所进行的路透调查显示,认为会在今年底和明年初升息的分析师人数相当.
14名分析师全都预期6月14日货币政策声明不会调整利率,但可能降息的机率有10%.
明年3月前利率升幅料很难超过25个基点,较前次在4月5日的调查看法温和.
金融市场看法更为温和,目前暗示6月降息25个基点的机率为20%,未来一年利率前景为持平.(完)
--编译 张若琪;审校 王丽鑫
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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