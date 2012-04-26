〔路透调查〕新西兰未来仍料升息,但本币汇价偏高亦添意外降息风险

路透惠灵顿4月26日电---周四公布的路透调查显示,新西兰央行仍料从今年底开始调升利率,但由于新西兰元汇率偏高,意外降息的风险已增加.

新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期,因通胀温和且经济前景喜忧参半,但警告新西兰元汇价若持续偏高将会影响到利率.[ID:nST0452456]

央行的简短声明并未提及升息的必要,但央行总裁警告称,如果新西兰元汇价水准NZD=D4仍高,可能影响到未来的利率决定.

"如果其他情况不变,而汇价仍强劲,那么央行将需要重新评估设定货币政策的前景."

此评论被视为再次试图压低汇率的"口头干预",不过不太可能实际干预或是降息.

在新西兰央行最新声明公布后所进行的路透调查显示,认为会在今年底和明年初升息的分析师人数相当.

14名分析师全都预期6月14日货币政策声明不会调整利率,但可能降息的机率有10%.

明年3月前利率升幅料很难超过25个基点,较前次在4月5日的调查看法温和.

金融市场看法更为温和,目前暗示6月降息25个基点的机率为20%,未来一年利率前景为持平.(完)