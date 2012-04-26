〔台湾汇市〕央行今早要求部分交易商限缩美元空方部位--交易员

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北4月26日电---两位台湾外汇市场交易员周四表示,台湾央行一早以电话要求部分交易商限缩做空美元部位,以减缓台币升幅.
路透一早查询数家外汇交易银行,其中有两家向路透确认接到央行电话,要求美元空头部位应有所限制,甚至要求不能放空美元.
"他(央行)就是打电话来叮咛...职责所在."一外汇交易员说.
路透尚未联络到台湾央行给予评论.
央行过去在台币升值过程中,亦常以市场干预及口头要求的方式,以抑制台币升值过快.过去央行也曾数度以打电话的方式,直接要求交易商对美元空头部位谨慎以对.
本地时间9:44时,台币兑美元TWD=TP升6.6分,报29.448.(完)
--记者 高洁如/林妙容;审校 屈桂娟
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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