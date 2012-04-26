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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 09:59 BJT

〔台湾汇市〕央行今早要求部分交易商限缩美元空方部位--交易员

路透台北4月26日电---两位台湾外汇市场交易员周四表示,台湾央行一早以电话要求部分交易商限缩做空美元部位,以减缓台币升幅.

路透一早查询数家外汇交易银行,其中有两家向路透确认接到央行电话,要求美元空头部位应有所限制,甚至要求不能放空美元.

"他(央行)就是打电话来叮咛...职责所在."一外汇交易员说.

路透尚未联络到台湾央行给予评论.

央行过去在台币升值过程中,亦常以市场干预及口头要求的方式,以抑制台币升值过快.过去央行也曾数度以打电话的方式,直接要求交易商对美元空头部位谨慎以对.

本地时间9:44时,台币兑美元TWD=TP升6.6分,报29.448.(完)

--记者 高洁如/林妙容;审校 屈桂娟

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