〔日本个股〕证券监管当局扩大调查野村控股涉嫌内幕交易案--消息

路透东京4月25日电---根据熟知内情的消息人士称,日本证券交易监督委员会(SESC)已派出调查人员至野村控股(8604.T)在东京的办公室,对其涉嫌泄漏内线消息的调查升级.

野村控股一位员工疑似在2010年能源企业日本国际石油开发帝石(1605.T)公开配股案中,将内部讯息透露给一位基金经理客户.

该项配股案规模为60亿美元,由野村控股担任首席承销商.

SESC周三对本案启动"特别调查",意味着监管当局将从野村控股的办公室进行调查,该公司若不完全配合将面临惩处.

SESC周三在其官网公布将进入野村控股办公室调查,但未进一步说明细节.

野村控股发言人称该公司将全力配合.

而SESC不会对单一个案发表评论.(完)