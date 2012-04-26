〔日本个股〕证券监管当局扩大调查野村控股涉嫌内幕交易案--消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京4月25日电---根据熟知内情的消息人士称,日本证券交易监督委员会(SESC)已派出调查人员至野村控股(8604.T)在东京的办公室,对其涉嫌泄漏内线消息的调查升级.
野村控股一位员工疑似在2010年能源企业日本国际石油开发帝石(1605.T)公开配股案中,将内部讯息透露给一位基金经理客户.
该项配股案规模为60亿美元,由野村控股担任首席承销商.
SESC周三对本案启动"特别调查",意味着监管当局将从野村控股的办公室进行调查,该公司若不完全配合将面临惩处.
SESC周三在其官网公布将进入野村控股办公室调查,但未进一步说明细节.
野村控股发言人称该公司将全力配合.
而SESC不会对单一个案发表评论.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。