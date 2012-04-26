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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 11:18 BJT

〔台湾财政〕行政院宣布通过新版课征证券交易所得税法案,将送立法院审查

路透台北4月26日电---台湾行政院周四宣布通过新版课征证券交易所得税法案,将于近期内送立法院审查.

财政部长刘忆如在记者会中指出,个人课征证券及期货交易所得的扣除额门槛拉高至400万台币,原为300万台币;而税率则订为15-20%.刘忆如表示,这将使约2万人将缴交证所税.

此外,行政院新闻稿中指出,法人课征证所税的最低税额降至50万,且持有三年以上的股票交易所得扣除交易损失后,余额的半数做为最低税贼所得申报.法定税额由现行10-12%,调高为12-15%.(完)

--记者 林妙容; 审校 曾祥进

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