〔台湾财政〕行政院宣布通过新版课征证券交易所得税法案,将送立法院审查

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北4月26日电---台湾行政院周四宣布通过新版课征证券交易所得税法案,将于近期内送立法院审查.
财政部长刘忆如在记者会中指出,个人课征证券及期货交易所得的扣除额门槛拉高至400万台币,原为300万台币;而税率则订为15-20%.刘忆如表示,这将使约2万人将缴交证所税.
此外,行政院新闻稿中指出,法人课征证所税的最低税额降至50万,且持有三年以上的股票交易所得扣除交易损失后,余额的半数做为最低税贼所得申报.法定税额由现行10-12%,调高为12-15%.(完)
--记者 林妙容; 审校 曾祥进
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。