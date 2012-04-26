〔台湾债市〕RP利率持平,投信找券需求令资金状况尚称平稳

路透台北4月26日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四大致持平.虽有寿险因应20年期公债交割自市场抽离资金,不过投信端仍有找券需求,令利率持稳于既有区间.

资金调度人士指出,虽然央行近日稳定拉抬短率,但并未让银行间的流动性受到影响.由于资金充裕,部分银行因此拒绝投信的定存申请,令投信找券需求热度不减,但标的仍以公司债为主.

"有投信反映银行定存不好存,显见钱还是多."他说.

他们认为,由于明日有400亿台币公债交割,且适逢月底资金例行需求出笼,预料资金状况将进一步趋紧,但不至让RP利率走高.

央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.492%,自3月26日以来累计已调升10.0基点.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.

20年期101/2R期公债将于周五交割,金额为400亿台币.各行业的得标比重方面,银行得标比重37.0%、证券业24.12%、票券业0.5%、寿险业38.38%.[ID:nST0516411](完)