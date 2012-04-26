〔台湾汇市〕央行电话要求限缩做空美元部位--交易商(更新版)

路透一早询问数家外汇交易银行,其中有两家向路透确认接到央行电话,要求美元空头部位应有所限制,甚至要求不能放空美元,以减缓台币升幅.也有交易员表示,央行时常对银行的美元做空部位有所关切,尤其是周四一早有不少出口商的美元卖压出笼,且寿险业者的在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中也有不少空单部位,央行此举应是不希望台币/美元的升幅太大.