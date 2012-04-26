〔台湾汇市〕央行电话要求限缩做空美元部位--交易商(更新版)

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(新增央行评论及最新报价)
* 央行希望银行汇市交易能管控风险
* 台币汇价盘初一度升1.24角随后回软
路透台北4月26日电---针对台湾央行周四限缩交易商做空美元部位,央行一位不愿具名官员并未正面回应,仅表示央行希望银行的汇市交易能够管控交易风险.
路透一早询问数家外汇交易银行,其中有两家向路透确认接到央行电话,要求美元空头部位应有所限制,甚至要求不能放空美元,以减缓台币升幅.也有交易员表示,央行时常对银行的美元做空部位有所关切,尤其是周四一早有不少出口商的美元卖压出笼,且寿险业者的在海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中也有不少空单部位,央行此举应是不希望台币/美元的升幅太大.
"韩元一直贬,台湾、新加坡的压力都很大."上述央行官员接受路透查询时表示.他并称,近期韩元的贬幅较大,台币兑美元相对强劲,出口商感到压力很大,常向央行抱怨.
本地时间10:22时,台币兑美元TWD=TP升9分,报29.424;开盘不久一度升值1.24角至29.390,之后涨幅即缩减至1角以内
新加坡金管局4月中时微幅收紧政策,称将允许坡元"温和逐步"升值,不过其政策区间的斜率将略为提高.[ID:nST0511761]
至上日为止,台币兑美元今年以来的升幅达2.63%,低于坡元的升值4.12%,但高于韩元1.12%的升幅.
央行过去在台币升值过程中,亦常以市场干预及口头要求的方式,以抑制台币升值过快.过去央行也曾数度以打电话的方式,直接要求交易商对美元空头部位谨慎以对.(完)
--记者 高洁如/林妙容;审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。