〔企业并购〕英国帝亚吉欧完成对四川水井坊的象征性股权收购报价

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透伦敦4月25日电---英国帝亚吉欧(Diageo)(DGE.L)完成对中国四川水井坊股份有限公司(600779.SS)的股权收购报价,谋求增持的股权极少,但唯有提出这项报价,帝亚吉欧才能保持中国第四大白酒集团四川水井坊第一大股东的地位.
帝亚吉欧去年7月买入盈盛投资持有的全兴集团4%股权,持股增至53%,而根据中国法规,由于全兴本身拥有39.7%的四川水井坊股份,帝亚吉欧必须对余下的四川水井坊股权提出收购报价.
但帝亚吉欧已表示无意全面控股四川水井坊,认为与中国股东合作较为有利.帝亚吉欧将这项强制性报价定在最低水平,料将无法达成任何股权增持.
帝亚吉欧周三表示已经完成报价,象征性地在其未持有的60.3%全兴集团股份中略略增持0.001%股份.帝亚吉欧提出的报价为每股21.45元人民币,为中国并购法规所允许的最低水准.(完)
--编译 李婷仪;审校 郑茵
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。