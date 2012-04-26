〔企业并购〕英国帝亚吉欧完成对四川水井坊的象征性股权收购报价

路透伦敦4月25日电---英国帝亚吉欧(Diageo)(DGE.L)完成对中国四川水井坊股份有限公司(600779.SS)的股权收购报价,谋求增持的股权极少,但唯有提出这项报价,帝亚吉欧才能保持中国第四大白酒集团四川水井坊第一大股东的地位.

帝亚吉欧去年7月买入盈盛投资持有的全兴集团4%股权,持股增至53%,而根据中国法规,由于全兴本身拥有39.7%的四川水井坊股份,帝亚吉欧必须对余下的四川水井坊股权提出收购报价.

但帝亚吉欧已表示无意全面控股四川水井坊,认为与中国股东合作较为有利.帝亚吉欧将这项强制性报价定在最低水平,料将无法达成任何股权增持.

帝亚吉欧周三表示已经完成报价,象征性地在其未持有的60.3%全兴集团股份中略略增持0.001%股份.帝亚吉欧提出的报价为每股21.45元人民币,为中国并购法规所允许的最低水准.(完)