《热点透视》欧洲央行总裁漫谈成长协定,绝非主张放松撙节努力

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Pierre Briançon; 编译 蔡美珍

路透伦敦4月25日电---现在提到"成长"这个词,还有可能不被卷入法国总统大选吗?欧洲央行总裁德拉吉因为主张制定一项欧元区"成长协定",就被法国社会党当成背书令牌.社会党总统候选人奥朗德认为,这正是他个人的理念获得支持.但德拉吉在欧洲议会的这番说法,并不是什么石破天惊的立场转变.更重要的是,他所谓成长协定的涵意,完全无关奥朗德万一当选后打算做的事.

欧元区内部即将上演的意见冲突,不在于成长究竟是好还是坏,谢天谢地.每个人都同意成长是好事.大家也一致同意财政纪律的必要性.造成奥朗德杠上德国、欧洲央行及法国多数欧元区盟国的,是他深信法国以外的国家将带来经济成长,而在此同时,法国则躲掉像多数欧洲国家一样进行痛苦的国内改革.

根据欧盟统计当局本周更新资料,法国的每小时劳力成本在主要欧洲经济体居冠.过去10年这项成本已经上升39%,增幅是德国的两倍.确实,这项资料并未考量到生产力,而法国确实拥有高生产力,不过法国经常帐收支恶化,显示出法国竞争力已经减弱.

如果奥朗德继续认为这不是问题,抑或他认为这是个问题,但他必须对法国民众撒谎,那么他与德拉吉的主张绝对无法交集.虽然"成长协定"的说法或许显得新鲜,但内容全是众多央行官员一而再,再而三说过的东西:各国政府必须改革,拖延愈久,改革愈痛.

欧元区共同债券、大型投资计画、德国刺激措施等等,这些都帮得上忙,但无法让法国免受改革之痛.如果作为候选人的奥朗德继续无视现实,一旦他当上总统,将会迎头遭遇重挫.(完)