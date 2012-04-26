〔路透基点〕台湾土地银行敲定聚隆纤维七年期定期贷款案--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港4月26日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,台湾土地银行已于4月17日敲定聚隆纤维(1466.TW)的6亿台币七年期定期贷款案.
该贷款案的规模小于原先目标7.5亿台币.原本的贷款结构有四部分,借款人取消了1.5亿台币由商业本票担保的部分.
主办行和额度分配行台湾土地银行承贷3亿台币.
兆丰国际商业银行承贷1亿台币,担任经理行;台湾合作金库及农业金库亦担任经理行,各承贷7,500万台币,先付费用为8个基点.
台湾工业银行为参贷行,承贷5,000万台币,先付费用为5个基点.
本案包括:A部分1.20亿台币定期贷款、B部分1.10亿台币定期贷款、C部分3.70亿台币定期贷款.利率为较次级市场商业票据加码125基点.
贷款两年宽限期过后,三部分定期贷款将分21个季度分期偿还.
财务约定条款包括最低流动比率为一倍,最大债务比率为180%,最低利息覆盖比率为三倍.
贷款资金将用为再融资及资本支出.(完)
--编译 戴素萍;审校 王冠中
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。