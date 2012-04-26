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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 11:07 BJT

〔路透基点〕台湾土地银行敲定聚隆纤维七年期定期贷款案--RLPC

路透香港4月26日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,台湾土地银行已于4月17日敲定聚隆纤维(1466.TW)的6亿台币七年期定期贷款案.

该贷款案的规模小于原先目标7.5亿台币.原本的贷款结构有四部分,借款人取消了1.5亿台币由商业本票担保的部分.

主办行和额度分配行台湾土地银行承贷3亿台币.

兆丰国际商业银行承贷1亿台币,担任经理行;台湾合作金库及农业金库亦担任经理行,各承贷7,500万台币,先付费用为8个基点.

台湾工业银行为参贷行,承贷5,000万台币,先付费用为5个基点.

本案包括:A部分1.20亿台币定期贷款、B部分1.10亿台币定期贷款、C部分3.70亿台币定期贷款.利率为较次级市场商业票据加码125基点.

贷款两年宽限期过后,三部分定期贷款将分21个季度分期偿还.

财务约定条款包括最低流动比率为一倍,最大债务比率为180%,最低利息覆盖比率为三倍.

贷款资金将用为再融资及资本支出.(完)

--编译 戴素萍;审校 王冠中

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