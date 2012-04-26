〔台湾债市〕五年期101/1殖利率连三日收低,央行本季不升息预期继续发酵

路透台北4月26日电---台湾五年期101/1殖利率周四收低,因市场对央行在6月底不会升息的预期更加坚定,在主力券商翻空为多带动下引发轧空走势,盘中并回补13日的跳空缺口,令殖利率收于日低.

不过交易商认为,虽然央行升息的机率很低,还是要提防除了拉抬短率外,央行是否有加发364天期定期存单,甚至调升存款准备率等调控动作.若上述假设没有发生,预料在下月3日10年新券展开发行前交易前,101/1殖利率将持续在1.01-1.04%间整理.

"技术线型指向会回补13日的缺口,但要提防补完后的反弹."一证券商交易员说.

另一证券商交易主管则称,虽然这两天有证券商翻空为多,但银行却是逢低调节."银行的操作愈来愈像邮局了,也不愿意借券."

受电价调整方案出炉的影响,央行于13日明显调升隔夜拆款代收利率2.9个基点至0.465%,为近来最大单日调幅.101/1殖利率也跳空2.61个基点收在1.043%.

台湾央行副总裁杨金龙昨日表示,成本推动的物价上涨应由供给面政策因应,例如降关税,货物税等.而货币政策是抑制需求的工具.分析师认为,这番话隐喻了央行在6月不致升息以抗通膨.[ID:nST0452136]

央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.492%,自3月26日以来累计已调升10.0基点.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 101/3A01103=TWO -0.40 0.8610 0.8610-0.8610 12.5

5 101/1A01101=TWO -1.23 1.0151 1.0151-1.0287 351.0

10 101/5A01105=TWO -0.05 1.2730 1.2730-1.2750 1.5

交易商指出,近三日101/1殖利率的下跌,等于将市场对通膨的忧虑全部抹去,未来央行除非有进一步的积极调控,否则像现在每天拉抬代收隔夜资金利率0.3基点的做法,将不致对债市有更为明显的影响.

"大家对央行温水煮青蛙的做法,好像已经麻痹了."一证券商交易主管说.

至于美国联邦储备理事会(美联储,FED)的声明,交易商普遍以中性看待.认为美国还是没有排除祭出QE3的可能.

较长期美国公债周三收低,而中期公债小涨,此前美国FED暗示,尽管失业率居高不下,但并不急于推出第三轮公债购买计划来刺激美国经济.指标10年期公债US10YT=RR价格跌4/32,收益率报1.99%,稍早收益率高见2.04%.周二尾盘报1.97%.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2730

5 101/1 A01101=TWO 1.0151

2 101/3 A01103=TWO 0.8610 (完)