〔台湾债市〕五年期101/1殖利率连三日收低,央行本季不升息预期继续发酵

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北4月26日电---台湾五年期101/1殖利率周四收低,因市场对央行在6月底不会升息的预期更加坚定,在主力券商翻空为多带动下引发轧空走势,盘中并回补13日的跳空缺口,令殖利率收于日低.
不过交易商认为,虽然央行升息的机率很低,还是要提防除了拉抬短率外,央行是否有加发364天期定期存单,甚至调升存款准备率等调控动作.若上述假设没有发生,预料在下月3日10年新券展开发行前交易前,101/1殖利率将持续在1.01-1.04%间整理.
"技术线型指向会回补13日的缺口,但要提防补完后的反弹."一证券商交易员说.
另一证券商交易主管则称,虽然这两天有证券商翻空为多,但银行却是逢低调节."银行的操作愈来愈像邮局了,也不愿意借券."
受电价调整方案出炉的影响,央行于13日明显调升隔夜拆款代收利率2.9个基点至0.465%,为近来最大单日调幅.101/1殖利率也跳空2.61个基点收在1.043%.
台湾央行副总裁杨金龙昨日表示,成本推动的物价上涨应由供给面政策因应,例如降关税,货物税等.而货币政策是抑制需求的工具.分析师认为,这番话隐喻了央行在6月不致升息以抗通膨.[ID:nST0452136]
央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.492%,自3月26日以来累计已调升10.0基点.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
2 101/3A01103=TWO -0.40 0.8610 0.8610-0.8610 12.5
5 101/1A01101=TWO -1.23 1.0151 1.0151-1.0287 351.0
10 101/5A01105=TWO -0.05 1.2730 1.2730-1.2750 1.5
交易商指出,近三日101/1殖利率的下跌,等于将市场对通膨的忧虑全部抹去,未来央行除非有进一步的积极调控,否则像现在每天拉抬代收隔夜资金利率0.3基点的做法,将不致对债市有更为明显的影响.
"大家对央行温水煮青蛙的做法,好像已经麻痹了."一证券商交易主管说.
至于美国联邦储备理事会(美联储,FED)的声明,交易商普遍以中性看待.认为美国还是没有排除祭出QE3的可能.
较长期美国公债周三收低,而中期公债小涨,此前美国FED暗示,尽管失业率居高不下,但并不急于推出第三轮公债购买计划来刺激美国经济.指标10年期公债US10YT=RR价格跌4/32,收益率报1.99%,稍早收益率高见2.04%.周二尾盘报1.97%.
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.2730
5 101/1 A01101=TWO 1.0151
2 101/3 A01103=TWO 0.8610 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。