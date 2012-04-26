〔路透专访〕劳氏船级协会中止伊朗业务,因国际社会对伊朗进行制裁

路透新加坡4月26日电---海运风险管理领导业者--劳氏船级协会(Lloyd's Register)执行长表示,该公司已经关闭伊朗的业务,不再对这个石油输出国组织(OPEC)成员国的船队提供认证,主因西方国家对伊朗制裁.

劳氏船级协会的业务为认证船只是否安全及环保标准,在面临来自美国的压力之后,该公司已经停止认证伊朗NITC及Islamic Republic of Iran Shipping Lines两家公司拥有的约60艘油轮.

由于西方国家加强制裁,该公司也和银行、保险商及炼油厂等许多行业一样被迫停止伊朗相关业务.美国和欧洲正试图压缩伊朗的原油出口收入,藉以迫使伊朗停止核子计划;西方国家担心伊朗的核子计划将用于制造武器,但德黑兰当局称核子计划将用于发电.

"美国向我们表示,若我们持续提供伊朗服务,则公司将进入美国的黑名单."劳氏船级协会执行长Richard Sadler在新加坡举行的一场会议场边表示.

船东聘请船级协会来对船只做例行检查,检查项目包括外壳、推进系统、机械及电器用品等等,以了解是否符合国际安全规范.根据国际公约,当一艘船停泊在重要港口时,需要将之进行分级.(完)