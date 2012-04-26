〔路透专访〕劳氏船级协会中止伊朗业务,因国际社会对伊朗进行制裁

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透新加坡4月26日电---海运风险管理领导业者--劳氏船级协会(Lloyd's Register)执行长表示,该公司已经关闭伊朗的业务,不再对这个石油输出国组织(OPEC)成员国的船队提供认证,主因西方国家对伊朗制裁.
劳氏船级协会的业务为认证船只是否安全及环保标准,在面临来自美国的压力之后,该公司已经停止认证伊朗NITC及Islamic Republic of Iran Shipping Lines两家公司拥有的约60艘油轮.
由于西方国家加强制裁,该公司也和银行、保险商及炼油厂等许多行业一样被迫停止伊朗相关业务.美国和欧洲正试图压缩伊朗的原油出口收入,藉以迫使伊朗停止核子计划;西方国家担心伊朗的核子计划将用于制造武器,但德黑兰当局称核子计划将用于发电.
"美国向我们表示,若我们持续提供伊朗服务,则公司将进入美国的黑名单."劳氏船级协会执行长Richard Sadler在新加坡举行的一场会议场边表示.
船东聘请船级协会来对船只做例行检查,检查项目包括外壳、推进系统、机械及电器用品等等,以了解是否符合国际安全规范.根据国际公约,当一艘船停泊在重要港口时,需要将之进行分级.(完)
--编译 张明钧;审校 沈以文
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。