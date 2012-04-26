《韩国经济焦点》第一季经济成长脚步加快,但不确定性犹存

* 第一季GDP较上季成长0.9%(路透调查亦为0.9%)

* 民间消费增加1.0%,资本投资成长10.8%

* 有一些乐观迹象,但消费者债务沉重是一大包袱--分析师

路透首尔4月26日电---韩国第一季经济成长增幅创一年高位,因预算支出增加且出口回升,但全球经济复苏不均衡令经济前景难以明朗.

韩国央行周四公布的数据显示,韩国第一季经季节调整的国内生产总值(GDP)较前季成长0.9%,增幅高于去年第四季的成长0.3%,并齐平分析师预期.

韩国央行公布的初值显示,民间消费、政府支出和资本投资全都呈现良好成长,和去年第四季季度下滑的情况大相迳庭.

分析师表示,全球电子产业有一些乐观迹象,加上全球努力控制欧元区危机,为韩国出口导向的经济带来好兆头,但家庭债务沉重将拖累民间消费.

浏览数据表格,请点选[ID:nSB1511782]

浏览分析师评论,请点选[ID:nSB1487042]

浏览图表,请点选(link.reuters.com/nez85s)

"对亚洲而言,最振奋的迹象是全球半导体订单出货比好转,3月订单出货比从2月的1.01跳增至1.13,"巴克莱资本驻新加坡分析师Wai Ho Leong称.

**今年利率料将不变**

"半导体制造商有足够的信心投资于资本设备,显示IT产业处于成长更持久的阶段."

然而,尽管季度经济成长回温,但1-3月GDP较上年同期仅增长2.8%,为两年半以来最慢年增率,成长前景仍不明朗.

韩国央行统计部门主管Kim Young-bae表示,"单凭一个季度的数据,我们无法确定经济是否已经触底反弹."

市场对韩国预料之中的经济成长数据反应不大,亚洲股市当前亦维持正面动能,因为美国联邦储备理事会(美联储,FED)向市场保证,将维持极宽松的立场以提振经济成长.

经济成长前景的忧虑,成为执政的保守党在4月11日选举中失去数个议会席次的因素之一,不过执政党仍是议会多数党.

韩国政府第一季拨付的预算支出款项占今年预算计划规模的比例超过40%,2012年上半年拨付比例达到70%,以促进该国经济赶上预期中的全球经济成长改善.

韩国央行上周将2012年经济成长预估下修至3.5%,因出口疲弱和国内需求低迷.12月预估为3.7%.[ID:nST0512411]

分析师持类似看法.本月调查显示分析师预估中值为,韩国2012年经济成长3.4%,与1月调查预估的成长3.5%相比变动甚微.

决策者和分析师均已警示,经济成长可能长期维持在相对低的水准,因家庭债务负担沉重压制消费者支出,而且全球复苏不均损及企业投资.

分析师称,最新的经济成长数据以及通胀前景仍不确定,加强了市场关于利率至少在年内余下时间将维持不变的看法.

韩国央行在2010年7月至去年6月期间,将指标利率从2%的纪录低位总计上调125个基点,但自此之后一直维持利率在3.25%不变.(完)