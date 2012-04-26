〔台湾财政〕行政院退让证所税利多,但全球经济疑虑令台股难抬头(更新版)

(新增细节及分析师评论)

* 行政院退让为利多,立法院修改空间有限

* 短线反应渐钝化,国际经济情势为关键

路透台北4月26日电---台湾行政院周四宣布通过新版课征证券交易所得税法案,在课税范围及对象上较此前规划版本有所退让.分析师视为利多,但认为台股受国际经济疑虑影响反弹不易,成交量仍成为观盘指标.

行政院定案版本将个人所得税课税门槛从300万台币上修至400万台币,法定税率视经济情况在15-20%之间,并取消期货交易所得纳入课征范围.且在须缴纳的证券交易所得税中,可将当年度须缴的证交税半数抵扣.

从上月底台湾政府开始讨论是否课征证所税后,台股即一直呈现量缩盘跌的格局,此前台股平均交易量约在1,000亿台币上下,但近日来平均单日成交量只在600-700亿台币左右.

财政部长刘忆如在记者会上预估,受影响的个人在一至二万人之间,加计法人在最低税负制中的课征税率上调至12%,课税门槛由200万台币降至50万台币,明年开征的证所税净增税收保守估在100亿台币以上.[ID:nST0452600]

行政院未在记者会上宣布开征首年的个人证所税率,但刘忆如称,目前欧债、美国经济情势等都不稳定,暗示首年开征税率将在15-20%的区间下缘.

凯基投顾副总经理王国雄认为,行政院版本已较先前有所退让,送进立法院后的修正空间不大,应视为利多反应.但台股盘中对此反应不大,一是对证所税消息反应已经钝化,二是国际经济疑虑仍在,中长期盘跌恐难避免,首波看7,000-7,100点.

"到立法院后说要不课完全回归到零是不可能的...台股现在是反应其他变数."王国雄说.

财政部长刘忆如并指出,由于立法院本会期至5月底结束,她预估该案在立法院本会期通过的可能性较小.

国泰投信总经理张锡则指出,该法案到立法院后的纷扰仍多,如果施行后因台股量缩课税基础变小,税收减少,行政院或将再度改变做法,后续变数仍多.

但他也认为,政院版本已是部会协调后最严格的版本,到立院后只会更好不会更坏,可视为利空出尽.

台湾加权股价指数.TWII周四收低0.55%,报7,521.06点.成交量为687.84亿台币,上日为712.84亿.(完)