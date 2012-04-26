〔台湾财政〕行政院退让证所税利多,但全球经济疑虑令台股难抬头(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增细节及分析师评论)
* 行政院退让为利多,立法院修改空间有限
* 短线反应渐钝化,国际经济情势为关键
路透台北4月26日电---台湾行政院周四宣布通过新版课征证券交易所得税法案,在课税范围及对象上较此前规划版本有所退让.分析师视为利多,但认为台股受国际经济疑虑影响反弹不易,成交量仍成为观盘指标.
行政院定案版本将个人所得税课税门槛从300万台币上修至400万台币,法定税率视经济情况在15-20%之间,并取消期货交易所得纳入课征范围.且在须缴纳的证券交易所得税中,可将当年度须缴的证交税半数抵扣.
从上月底台湾政府开始讨论是否课征证所税后,台股即一直呈现量缩盘跌的格局,此前台股平均交易量约在1,000亿台币上下,但近日来平均单日成交量只在600-700亿台币左右.
财政部长刘忆如在记者会上预估,受影响的个人在一至二万人之间,加计法人在最低税负制中的课征税率上调至12%,课税门槛由200万台币降至50万台币,明年开征的证所税净增税收保守估在100亿台币以上.[ID:nST0452600]
行政院未在记者会上宣布开征首年的个人证所税率,但刘忆如称,目前欧债、美国经济情势等都不稳定,暗示首年开征税率将在15-20%的区间下缘.
凯基投顾副总经理王国雄认为,行政院版本已较先前有所退让,送进立法院后的修正空间不大,应视为利多反应.但台股盘中对此反应不大,一是对证所税消息反应已经钝化,二是国际经济疑虑仍在,中长期盘跌恐难避免,首波看7,000-7,100点.
"到立法院后说要不课完全回归到零是不可能的...台股现在是反应其他变数."王国雄说.
财政部长刘忆如并指出,由于立法院本会期至5月底结束,她预估该案在立法院本会期通过的可能性较小.
国泰投信总经理张锡则指出,该法案到立法院后的纷扰仍多,如果施行后因台股量缩课税基础变小,税收减少,行政院或将再度改变做法,后续变数仍多.
但他也认为,政院版本已是部会协调后最严格的版本,到立院后只会更好不会更坏,可视为利空出尽.
台湾加权股价指数.TWII周四收低0.55%,报7,521.06点.成交量为687.84亿台币,上日为712.84亿.(完)
--记者 林妙容; 审校 杨淑祯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。