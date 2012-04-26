〔国际油市〕布兰特原油持稳119美元附近,美联储言论予以支持

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡4月26日电---布兰特原油期货周四持稳119美元附近,对美国经济复苏的乐观情绪,抵销伊朗石油出口中断疑虑及美国原油库存偏高的影响.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三表示,若有必要,将出手支持美国经济成长,美联储保留新一轮货币宽松的可能性,引发市场对能源需求提高的憧憬.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。