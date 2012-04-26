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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 14:13 BJT

〔国际油市〕布兰特原油持稳119美元附近,美联储言论予以支持

路透新加坡4月26日电---布兰特原油期货周四持稳119美元附近,对美国经济复苏的乐观情绪,抵销伊朗石油出口中断疑虑及美国原油库存偏高的影响.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三表示,若有必要,将出手支持美国经济成长,美联储保留新一轮货币宽松的可能性,引发市场对能源需求提高的憧憬.

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