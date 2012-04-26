〔背景资料〕台湾行政院版证券交易所得税方案

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文可参看〔台湾财政〕行政院退让证所税利多,但全球经济疑虑令台股难抬头,请点选[ID:nST0452734])
路透台北4月26日电---台湾行政院周四宣布通过新版课征证券交易所得税法案,将于近期内送立法院审查.该方案将个人课征证券所得的扣除额门槛拉高至400万台币,原为300万台币;而税率则订为15-20%.
法人课征证所税的最低税额降至50万,且持有三年以上的股票交易所得扣除交易损失后,余额的半数做为最低税负所得申报.法定税额由现行10-12%调高为12-15%.
以下为行政院定案版本:
个人(自然人) 营利事业(法人)
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课税法源 所得税法 所得基本税额条例(最低税负制)
课税标的 1.上市、上柜、兴柜股票 1.上市、上柜、兴柜、未上市及未上柜股票
2.未上市、未上柜股票 2.公债、公司债及金融债券
3.私募基金之受益凭证 3.其他有价证券
4.期货及选择权
扣除额 400万台币 50万台币
税率 15-20% 12%-15%
盈亏互抵 交易损失于当年或以后三年扣除 交易损失于当年或以后五年扣除
长期优惠 持满三年以上交易所得减半课税 与个人相同
其他规定 课税年度缴纳证交税50%可减除 无
资料来源:行政院、财政部 (完)
--记者 林妙容; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。