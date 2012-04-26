〔背景资料〕台湾行政院版证券交易所得税方案

(本文可参看〔台湾财政〕行政院退让证所税利多,但全球经济疑虑令台股难抬头,请点选[ID:nST0452734])

路透台北4月26日电---台湾行政院周四宣布通过新版课征证券交易所得税法案,将于近期内送立法院审查.该方案将个人课征证券所得的扣除额门槛拉高至400万台币,原为300万台币;而税率则订为15-20%.

法人课征证所税的最低税额降至50万,且持有三年以上的股票交易所得扣除交易损失后,余额的半数做为最低税负所得申报.法定税额由现行10-12%调高为12-15%.

以下为行政院定案版本:

个人(自然人) 营利事业(法人)

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课税法源 所得税法 所得基本税额条例(最低税负制)

课税标的 1.上市、上柜、兴柜股票 1.上市、上柜、兴柜、未上市及未上柜股票

2.未上市、未上柜股票 2.公债、公司债及金融债券

3.私募基金之受益凭证 3.其他有价证券

4.期货及选择权

扣除额 400万台币 50万台币

税率 15-20% 12%-15%

盈亏互抵 交易损失于当年或以后三年扣除 交易损失于当年或以后五年扣除

长期优惠 持满三年以上交易所得减半课税 与个人相同

其他规定 课税年度缴纳证交税50%可减除 无

资料来源:行政院、财政部 (完)