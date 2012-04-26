〔台湾个股〕宏基预估第二季超薄笔电出货将较首季倍增

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北4月26日电---全球第四大个人电脑(PC)品牌大厂宏基(2353.TW)周四表示,第二季超薄笔记型电脑(ultrabook)出货将较首季倍增.
宏基董事长王振堂在业绩说明会上做出上述表示.
宏基上日已公布第一季净利继上季转亏为盈后进一步增加,但仍逊于预期.目前市场对于宏基评价好坏参半,多数则期待下半年超薄笔记型电脑及微软预计推出新作业系统,能带动PC产业一波换机潮.[ID:nST0452328]
宏基第一季净利为3.31亿台币,同比下降72%.第一季营收1,130亿台币,营业获利(Operating Income)则为1.38亿台币.
宏基今日收跌1.33%,报33.45台币;台股.TWII则跌0.55%.(完)
--记者 詹颖颐;撰写 高洁如; 审校 杨淑祯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。