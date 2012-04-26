〔台湾个股〕宏基预估第二季超薄笔电出货将较首季倍增

路透台北4月26日电---全球第四大个人电脑(PC)品牌大厂宏基(2353.TW)周四表示,第二季超薄笔记型电脑(ultrabook)出货将较首季倍增.

宏基董事长王振堂在业绩说明会上做出上述表示.

宏基上日已公布第一季净利继上季转亏为盈后进一步增加,但仍逊于预期.目前市场对于宏基评价好坏参半,多数则期待下半年超薄笔记型电脑及微软预计推出新作业系统,能带动PC产业一波换机潮.[ID:nST0452328]

宏基第一季净利为3.31亿台币,同比下降72%.第一季营收1,130亿台币,营业获利(Operating Income)则为1.38亿台币.

宏基今日收跌1.33%,报33.45台币;台股.TWII则跌0.55%.(完)