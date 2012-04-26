〔台湾汇市〕台币兑美元放量收创七个半月高位,后续关注央行阻升举措(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增评论及细节)
* 成交放量收盘创七个半月高位
* 关注台湾央行后续阻升台币的措施
* 29.2-29.3为下波攻防重点
路透台北4月26日电---受惠美联储的温和货币政策声明,台币兑美元TWD=TP周四盘中量增价扬,一度升逾1.6角触三周高位,央行尾盘虽例行干预收回部分升幅,但盘末仍保有1角以上的升幅,也创下七个半月收盘高位.
交易商把握美元全线走软的难得时机,为沉寂已久的市况注入活水,盘面热络,出口商亦对午后升势强劲的台币大为紧张,在29.4价位卖出美元.台北外汇及元太两市场的成交量合计达13.78亿美元,较上日的7.35亿大幅扬升.
交易商指出,台币在29.5左右死水一滩的景况在今日一举打破,主要是补涨数个月来遭央行阻升的幅度,从技术线型来看,29.2-29.3将是下波攻防重点.由于时序逼近月底,出口商月底的台币需求将有助明日台币再下探,测试央行允许的升值空间,但下周走势将取决于央行态度.
"央行搞得大家生不如死,今天逮到机会就一举灌破."一交易员称.
为防堵台币升值过快,台湾央行一早以电话要求部分交易商限缩做空美元部位,以减缓台币升幅.[ID:nST0452574]
另一本地交易员亦表示,在无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元兑台币折幅也大幅扩大,一个月期报价来到-0.105/-0.090,较上日增约7分.海外显现的美元停损卖压及新的空头部位,与现货市场看空美元一致,营造台币升值气氛.
台币兑美元今日收报29.412,上次收盘高点为2011年9月9日的29.221.
台湾股市.TWII周四收跌0.55%至7,521.35点;外资及陆资在台股卖超20.68亿台币,上交易日为买超18.35亿.[ID:nST0452724]
东京汇市美元指数周四在三周低位徘徊,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)未改变温和的政策立场.[FRX/CN]
美联储主席贝南克表示,若美国经济需要,将毫不犹豫地祭出新一轮债券购买计划.
环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.412 29.514 29.353-29.515 29.515 9.53 4.97
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.361 29.461 29.358-29.450 29.450 4.27 2.38
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.105/-0.090 -0.035/-0.025
美元/台币六个月期 -0.290/-0.250 -0.200/-0.180
----------------------------------------------------------------------------(完)
--记者 林妙容; 审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。