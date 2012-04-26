〔台湾汇市〕台币兑美元放量收创七个半月高位,后续关注央行阻升举措(更新版)

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* 成交放量收盘创七个半月高位

* 关注台湾央行后续阻升台币的措施

* 29.2-29.3为下波攻防重点

路透台北4月26日电---受惠美联储的温和货币政策声明,台币兑美元TWD=TP周四盘中量增价扬,一度升逾1.6角触三周高位,央行尾盘虽例行干预收回部分升幅,但盘末仍保有1角以上的升幅,也创下七个半月收盘高位.

交易商把握美元全线走软的难得时机,为沉寂已久的市况注入活水,盘面热络,出口商亦对午后升势强劲的台币大为紧张,在29.4价位卖出美元.台北外汇及元太两市场的成交量合计达13.78亿美元,较上日的7.35亿大幅扬升.

交易商指出,台币在29.5左右死水一滩的景况在今日一举打破,主要是补涨数个月来遭央行阻升的幅度,从技术线型来看,29.2-29.3将是下波攻防重点.由于时序逼近月底,出口商月底的台币需求将有助明日台币再下探,测试央行允许的升值空间,但下周走势将取决于央行态度.

"央行搞得大家生不如死,今天逮到机会就一举灌破."一交易员称.

为防堵台币升值过快,台湾央行一早以电话要求部分交易商限缩做空美元部位,以减缓台币升幅.[ID:nST0452574]

另一本地交易员亦表示,在无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元兑台币折幅也大幅扩大,一个月期报价来到-0.105/-0.090,较上日增约7分.海外显现的美元停损卖压及新的空头部位,与现货市场看空美元一致,营造台币升值气氛.

台币兑美元今日收报29.412,上次收盘高点为2011年9月9日的29.221.

台湾股市.TWII周四收跌0.55%至7,521.35点;外资及陆资在台股卖超20.68亿台币,上交易日为买超18.35亿.[ID:nST0452724]

东京汇市美元指数周四在三周低位徘徊,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)未改变温和的政策立场.[FRX/CN]

美联储主席贝南克表示,若美国经济需要,将毫不犹豫地祭出新一轮债券购买计划.

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.412 29.514 29.353-29.515 29.515 9.53 4.97

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.361 29.461 29.358-29.450 29.450 4.27 2.38

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.105/-0.090 -0.035/-0.025

美元/台币六个月期 -0.290/-0.250 -0.200/-0.180

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