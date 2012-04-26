(重发)〔台湾个股〕台积电估第二季营收季增约两成,将创历史新高

路透台北4月26日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周四表示,预估第二季合并营收1,260-1,280亿台币,将创下历史新高,且较第一季的1,055亿约成长19-21%. 台积电2010年第三季单季营收曾至1,122亿台币的高位. 至于毛利率,台积电预估第二季毛利率将在47-49%,营利率约为34.5-36.5%. 据汤森路透I/B/E/S,18位分析师的平均预估第二季营收为1,175.3亿台币.台积电2010年第三季营收为1,122.5亿台币,净利469.4亿台币,主因金融海啸过后的库存回补潮,且时值半导体业旺季. 台积电稍早公布首季净利334.74亿台币,较上年同期的362.78亿衰退7.7%,较上季则是增6.0%.这获利高于市场预估,且是两季以来的高位.[ID:nST0516329] 台积电周四收跌0.24%,报84台币;大盘加权股价指数.TWII则是收跌0.55%(完) 参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com) 参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN] --记者 张雅菁; 撰写 高洁如 ;审校 丁淑琴