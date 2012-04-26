《外汇动态》日本出口商潜在美元卖单,可能令日圆空头斩获有限

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
0742GMT---前日本民主党干事长小泽一郎获判无罪,可能对首相野田佳彦带来困扰,特别是基于小泽一郎反对调涨消费税的态度,但美元/日圆JPY=交易商的短线焦点,应该是周五的日本央行会议.
就算假设有一些降低风险的操作,在会议前夕市场的部位状况仍显得作空日圆.据称日本出口商愈来愈可能在日央行宣布决议后,将卖单挂在82.00上方,离场享受黄金周假期,这或许代表,若美元/日圆有任何反射性弹升,都将遭遇美元的基本卖盘.即使日央行会议结果符合日圆空头期待,收获成果可能也有限.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。