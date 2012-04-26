《外汇动态》日本出口商潜在美元卖单,可能令日圆空头斩获有限

0742GMT---前日本民主党干事长小泽一郎获判无罪,可能对首相野田佳彦带来困扰,特别是基于小泽一郎反对调涨消费税的态度,但美元/日圆JPY=交易商的短线焦点,应该是周五的日本央行会议.

就算假设有一些降低风险的操作,在会议前夕市场的部位状况仍显得作空日圆.据称日本出口商愈来愈可能在日央行宣布决议后,将卖单挂在82.00上方,离场享受黄金周假期,这或许代表,若美元/日圆有任何反射性弹升,都将遭遇美元的基本卖盘.即使日央行会议结果符合日圆空头期待,收获成果可能也有限.(完)