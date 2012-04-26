〔台湾央行〕共发行2,271亿台币存单,发行余额减244亿

路透台北4月26日电---台湾央行周四公布,今日共发行2,271亿台币存单,相较存单到期金额2,515亿,存单发行余额减244亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 2,082

91天期 0.93 128

182天期 1.05 61

央行上日共发行1,392亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆8,887亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为30亿台币;累计超额准备为负358亿台币,加计前期1%的超额准备为550亿台币.(完)