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货币新闻 | 2012年 4月 26日 星期四 16:26 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元收盘创七个半月新高,受惠美元全线走软

路透台北4月26日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘创下七个半月新高,因美联储温和货币政策声明令国际美元全线走软.台币今日盘中一度升逾1.6角触三周高位,虽央行尾盘例行干预收回部分升幅,但收盘仍保有逾1角涨幅.

台币兑美元收报29.412,上次收盘高点为2011年9月9日的29.221.

为防止台币升值过快,台湾央行一早以电话要求部分交易商限缩做空美元部位,以减缓台币升幅.[ID:nST0452624]

东京汇市美元指数周四在三周低位徘徊,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)未改变温和的政策立场.[FRX/CN] (完)

--记者 林妙容; 审校 张喜良

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