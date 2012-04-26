〔台湾汇市〕台币兑美元收盘创七个半月新高,受惠美元全线走软

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透台北4月26日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘创下七个半月新高,因美联储温和货币政策声明令国际美元全线走软.台币今日盘中一度升逾1.6角触三周高位,虽央行尾盘例行干预收回部分升幅,但收盘仍保有逾1角涨幅.
台币兑美元收报29.412,上次收盘高点为2011年9月9日的29.221.
为防止台币升值过快,台湾央行一早以电话要求部分交易商限缩做空美元部位,以减缓台币升幅.[ID:nST0452624]
东京汇市美元指数周四在三周低位徘徊,之前美国联邦储备理事会(美联储, FED)未改变温和的政策立场.[FRX/CN] (完)
--记者 林妙容; 审校 张喜良
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。