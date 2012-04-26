〔新兴汇市〕美联储政策承诺激励亚洲货币上扬,韩元及台币领涨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡4月26日电---亚洲新兴货币周四由韩元及台币领涨,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)承诺必要时提振经济,且市场预期日本即将放宽货币政策.
韩元上扬,因外国基金及出口商敲进,引发美元停损卖盘.
交易商称,台币受外资法人及出口商买需支撑,尽管此前台湾央行要求交易员不要追捧台币.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。