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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 16:19 BJT

〔新兴汇市〕美联储政策承诺激励亚洲货币上扬,韩元及台币领涨

路透新加坡4月26日电---亚洲新兴货币周四由韩元及台币领涨,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)承诺必要时提振经济,且市场预期日本即将放宽货币政策.

韩元上扬,因外国基金及出口商敲进,引发美元停损卖盘.

交易商称,台币受外资法人及出口商买需支撑,尽管此前台湾央行要求交易员不要追捧台币.

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