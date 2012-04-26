〔台湾个股〕宏基对下半年电脑需求表示乐观,明年料有双位数成长(更新版)

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* 对下半年电脑需求表示乐观

* 因微软推出新作业系统及多款超薄电脑上市

* 2013年电脑产业料有两位数成长率

路透台北4月26日电---全球第四大个人电脑(PC)品牌大厂--宏基(2353.TW)对下半年电脑产业复苏相当乐观,因微软(MSFT.O)推出新的作业系统,且有更多款的超薄电脑将上市.

尽管全球金融危机和经济成长趋缓令消费信心低迷,但宏基认为,今年第二季的市场需求与去年上半年相比较"正常".不但今年电脑产业将重启成长,明年更有望以双位数成长的速度前进.

"我们重新回到正向的发展而且每天都有进步.我们的竞争力回来了,"宏基董事长王振堂在业绩说明会上表示,宏基首季的全球市占率达10.9%,戴尔DELL.O则为11%,"再过不必太久,我们可以重回全球第三大."

对于超薄笔电销售未能达到预期,王振堂认为,错误的行销方式以及过高的售价是消费者兴趣缺缺的主因.

宏基预计,其第二季超薄电脑的出货量将可达首季的2.5倍,且下半年将持续攀升,因公司将推出四款新型的超薄笔电.

该公司并表示,第二季营收将较首季稍佳,预计第二季营益率为约0.5%(首季则为约0.12%).

富邦证分析师廖显毅表示,宏基首季毛利率改善且符合预期,但净利却低于市场预估,显示它仍在为重整而付出成本.

宏基上日已公布第一季净利继上季转亏为盈后进一步增加,但仍逊于预期.目前市场对于宏基评价好坏参半,多数则期待下半年超薄笔记型电脑及微软预计推出新作业系统,能带动PC产业一波换机潮.[ID:nST0452328]

宏基第一季净利为3.31亿台币,同比下降72%.第一季营收1,130亿台币,营业获利(Operating Income)则为1.38亿台币.

宏基今日收跌1.33%,报33.45台币;台股.TWII则跌0.55%.(完)