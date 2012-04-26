〔台湾个股〕宏基对下半年电脑需求表示乐观,明年料有双位数成长(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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* 对下半年电脑需求表示乐观
* 因微软推出新作业系统及多款超薄电脑上市
* 2013年电脑产业料有两位数成长率
路透台北4月26日电---全球第四大个人电脑(PC)品牌大厂--宏基(2353.TW)对下半年电脑产业复苏相当乐观,因微软(MSFT.O)推出新的作业系统,且有更多款的超薄电脑将上市.
尽管全球金融危机和经济成长趋缓令消费信心低迷,但宏基认为,今年第二季的市场需求与去年上半年相比较"正常".不但今年电脑产业将重启成长,明年更有望以双位数成长的速度前进.
"我们重新回到正向的发展而且每天都有进步.我们的竞争力回来了,"宏基董事长王振堂在业绩说明会上表示,宏基首季的全球市占率达10.9%,戴尔DELL.O则为11%,"再过不必太久,我们可以重回全球第三大."
对于超薄笔电销售未能达到预期,王振堂认为,错误的行销方式以及过高的售价是消费者兴趣缺缺的主因.
宏基预计,其第二季超薄电脑的出货量将可达首季的2.5倍,且下半年将持续攀升,因公司将推出四款新型的超薄笔电.
该公司并表示,第二季营收将较首季稍佳,预计第二季营益率为约0.5%(首季则为约0.12%).
富邦证分析师廖显毅表示,宏基首季毛利率改善且符合预期,但净利却低于市场预估,显示它仍在为重整而付出成本.
宏基上日已公布第一季净利继上季转亏为盈后进一步增加,但仍逊于预期.目前市场对于宏基评价好坏参半,多数则期待下半年超薄笔记型电脑及微软预计推出新作业系统,能带动PC产业一波换机潮.[ID:nST0452328]
宏基第一季净利为3.31亿台币,同比下降72%.第一季营收1,130亿台币,营业获利(Operating Income)则为1.38亿台币.
宏基今日收跌1.33%,报33.45台币;台股.TWII则跌0.55%.(完)
--编译 高洁如; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。