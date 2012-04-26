〔台湾个股〕友达连续六季亏损,AM-OLED量产无助去化产能(更新版)

(新增公司及分析师评论)

* 友达第一季亏损137.96亿,逊于市场预期

* 连续六季亏损,转盈速度将逊于韩厂

* 小尺寸AM-OLED将量产,但无助消化产能

路透台北4月26日电---相较于竞争对手--韩国LG显示器(034220.KS)有机会在第二季转亏为盈,台湾友达(2409.TW)困在亏损幽暗隧道的时间,可能还要维持一阵子.

友达周四缴出连续第六季亏损的财务报告,不过在透过控制成本等努力下,净损自上季的210亿台币,大幅减少为137.96亿,略逊于市场预期的净损127.7亿.累计该公司自2010年第四季以来已连续六季共净亏损865.82亿台币.

友达在主动式矩阵有机发光二极体(AM-OLED)的发展,成为投资人关注重点.友达总经理彭双浪在业绩说明会中称,小尺寸的AM-OLED会在第二季量产,下半年则会大量生产.至于大尺寸面板,目前仍处于实验阶段,待主流技术确定后,才会正式量产.

虽然友达强调是全球唯二的AM-OLED技术拥有者.不过凯基证券投顾研究员叶乃纲说,"它的AM-OLED是以3.5与4.5代厂生产的,对产能去化的帮助很有限."

叶乃纲认为,LG与三星电子(005930.KS)采一条龙生产模式,产出的面板都有出海口,转亏为盈速度较快."但以友达的状况,也许要到第四季才有获利机会."

三星靠着在AM-OLED的先进技术,令自家的Galaxy智能手机与平板电脑热销,日前发布获利预估,称其今年1-3月营业利润较上年同期增长近一倍.[ID:nSB1474410]

日本读卖新闻报导称,日本索尼(6758.T)正与台湾友达商谈合作生产下一代OLED电视机,为后LCD电视市场预先布局.[ID:nnCT0514121]

**逐季好转**

随着新尺寸与应用新技术产品即将陆续步入量产,友达仍维持其在2月初的预估,今年营运可望逐季好转.

友达副总经理吴大刚认为,由于各面板厂严控资本支出,预估今年产业新增供应量约7.4%.不过需求面却因超轻薄笔记型电脑(Ultrabook)以及平板电脑等明显成长的带动,年增率约有12%.

"下半年对产业而言,应该是健康的状态."他说.

彭双浪也预期,随着大陆五一长假、奥运以及第三季传统出货旺季的到来,大尺寸面板的供应逐渐趋紧,有些世代甚至已经非常紧俏.

针对大陆的投资布局,彭双浪表示,友达在大陆的昆山新厂,还没有量产的时间表."我们对大规模的资本投资会非常谨慎."

但因对大陆出口面板将因课税失去价格竞争力.彭双浪对则强调,会利用技术差距,与大陆竞争对手维持几个世代的领先.

"像39、50、65寸面板,大陆就没有能力生产,这就是可做出差异化的地方."他说.

友达今年对资本支出谨慎,仍维持400亿台币的目标不变,去年则为600亿台币左右.该公司稍早预估,第二季大尺寸面板出货量较上季成长7-13%,而平均售价较上季增1-6%;中小尺寸面板出货量则较上季微增.第二季设备利用率较上季微升.

LG显示器计划于今年第二季在中国建设LCD工厂.三星则称中国液晶显示器工厂明年不会投产,预计从2013年开始生产.[ID:nSB1863025]

友达的本土竞争对手奇美电(3481.TW)将在下周一公布财报.财务压力相对较重的奇美电,第一季合并营收1,092.68亿台币,较上季减少16.2%,大尺寸面板出货较上季减少8.6%,中小尺寸则是减少21.5%.

友达今日收跌2.5%,报13.65台币;大盘加权股价指数.TWII则是收低0.55%.今年以来友达上涨约5%,其股价表现略为落后大盘的逾6%.(完)

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