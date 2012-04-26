〔台湾个股〕友达连续六季亏损,AM-OLED量产无助去化产能(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增公司及分析师评论)
* 友达第一季亏损137.96亿,逊于市场预期
* 连续六季亏损,转盈速度将逊于韩厂
* 小尺寸AM-OLED将量产,但无助消化产能
路透台北4月26日电---相较于竞争对手--韩国LG显示器(034220.KS)有机会在第二季转亏为盈,台湾友达(2409.TW)困在亏损幽暗隧道的时间,可能还要维持一阵子.
友达周四缴出连续第六季亏损的财务报告,不过在透过控制成本等努力下,净损自上季的210亿台币,大幅减少为137.96亿,略逊于市场预期的净损127.7亿.累计该公司自2010年第四季以来已连续六季共净亏损865.82亿台币.
友达在主动式矩阵有机发光二极体(AM-OLED)的发展,成为投资人关注重点.友达总经理彭双浪在业绩说明会中称,小尺寸的AM-OLED会在第二季量产,下半年则会大量生产.至于大尺寸面板,目前仍处于实验阶段,待主流技术确定后,才会正式量产.
虽然友达强调是全球唯二的AM-OLED技术拥有者.不过凯基证券投顾研究员叶乃纲说,"它的AM-OLED是以3.5与4.5代厂生产的,对产能去化的帮助很有限."
叶乃纲认为,LG与三星电子(005930.KS)采一条龙生产模式,产出的面板都有出海口,转亏为盈速度较快."但以友达的状况,也许要到第四季才有获利机会."
三星靠着在AM-OLED的先进技术,令自家的Galaxy智能手机与平板电脑热销,日前发布获利预估,称其今年1-3月营业利润较上年同期增长近一倍.[ID:nSB1474410]
日本读卖新闻报导称,日本索尼(6758.T)正与台湾友达商谈合作生产下一代OLED电视机,为后LCD电视市场预先布局.[ID:nnCT0514121]
**逐季好转**
随着新尺寸与应用新技术产品即将陆续步入量产,友达仍维持其在2月初的预估,今年营运可望逐季好转.
友达副总经理吴大刚认为,由于各面板厂严控资本支出,预估今年产业新增供应量约7.4%.不过需求面却因超轻薄笔记型电脑(Ultrabook)以及平板电脑等明显成长的带动,年增率约有12%.
"下半年对产业而言,应该是健康的状态."他说.
彭双浪也预期,随着大陆五一长假、奥运以及第三季传统出货旺季的到来,大尺寸面板的供应逐渐趋紧,有些世代甚至已经非常紧俏.
针对大陆的投资布局,彭双浪表示,友达在大陆的昆山新厂,还没有量产的时间表."我们对大规模的资本投资会非常谨慎."
但因对大陆出口面板将因课税失去价格竞争力.彭双浪对则强调,会利用技术差距,与大陆竞争对手维持几个世代的领先.
"像39、50、65寸面板,大陆就没有能力生产,这就是可做出差异化的地方."他说.
友达今年对资本支出谨慎,仍维持400亿台币的目标不变,去年则为600亿台币左右.该公司稍早预估,第二季大尺寸面板出货量较上季成长7-13%,而平均售价较上季增1-6%;中小尺寸面板出货量则较上季微增.第二季设备利用率较上季微升.
LG显示器计划于今年第二季在中国建设LCD工厂.三星则称中国液晶显示器工厂明年不会投产,预计从2013年开始生产.[ID:nSB1863025]
友达的本土竞争对手奇美电(3481.TW)将在下周一公布财报.财务压力相对较重的奇美电,第一季合并营收1,092.68亿台币,较上季减少16.2%,大尺寸面板出货较上季减少8.6%,中小尺寸则是减少21.5%.
友达今日收跌2.5%,报13.65台币;大盘加权股价指数.TWII则是收低0.55%.今年以来友达上涨约5%,其股价表现略为落后大盘的逾6%.(完)
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--记者 董永年; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。