〔全球棉花〕棉花价格将走软,因中国需求减弱--业界专家

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透曼谷4月26日电---业界专家指出,在中国结束收储后,全球棉花价格将走软,并维持在狭窄区间内,但由于缺乏第二大生产国印度的出口,价格将获得支撑.
国际棉花咨询委员会(ICAC)执行董事Terry Townsend对路透表示,可能拉低棉花价格的主要变数,就是中国结束收储.
"没有人能确定,但我想棉花期货价格在2012/13年度可能每磅下跌20-30美分,"Townsend周四在泰国一产业会议指出.
中国3月底前完成国内收储,买进313万吨棉花,几乎占中国2011年半数收成.
洲际交易所(ICE)7月期棉CTN2周三收跌0.66美分,至每磅90.80美分.第一季共上涨近3%.
美国期棉CTc1去年3月触及每磅2.20美元以上纪录高位.
但棉花是2011年表现最差的大宗商品,较2010年下跌37%,因高价刺激产量增加,但打击需求,而全球经济动荡亦吓退投资人.
Townsend表示,天然棉的需求料将下跌,因有其他廉价化学棉可取代,在此同时,棉花生产面临成本上升,因土地价格上升且劳工短缺.(完)
--编译 蔡美珍;审校 杜明霞
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。