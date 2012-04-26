〔全球棉花〕棉花价格将走软,因中国需求减弱--业界专家

路透曼谷4月26日电---业界专家指出,在中国结束收储后,全球棉花价格将走软,并维持在狭窄区间内,但由于缺乏第二大生产国印度的出口,价格将获得支撑.

国际棉花咨询委员会(ICAC)执行董事Terry Townsend对路透表示,可能拉低棉花价格的主要变数,就是中国结束收储.

"没有人能确定,但我想棉花期货价格在2012/13年度可能每磅下跌20-30美分,"Townsend周四在泰国一产业会议指出.

中国3月底前完成国内收储,买进313万吨棉花,几乎占中国2011年半数收成.

洲际交易所(ICE)7月期棉CTN2周三收跌0.66美分,至每磅90.80美分.第一季共上涨近3%.

美国期棉CTc1去年3月触及每磅2.20美元以上纪录高位.

但棉花是2011年表现最差的大宗商品,较2010年下跌37%,因高价刺激产量增加,但打击需求,而全球经济动荡亦吓退投资人.

Townsend表示,天然棉的需求料将下跌,因有其他廉价化学棉可取代,在此同时,棉花生产面临成本上升,因土地价格上升且劳工短缺.(完)