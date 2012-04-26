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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 17:44 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业买超35.5亿台币

路透台北4月26日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 10.50 37.50 -27.00

票券业 0.50 9.00 -8.50

证券业 40.50 5.00 +35.50 (完)

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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