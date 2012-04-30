〔背景资料〕台湾官方五度下修2012年经济成长率至3.38%

路透台北4月30日电--台湾主计总处周一公布2012年最新的经济成长率、通膨率预估各为3.38%和1.94%.

自去年8月首次公布2012年经济成长率预估以来,这已是台湾官方五度下修今年的经济成长预估,并四度上调通膨率.

台湾政府4-5月间大幅调涨油电价,经济部表示,油价上涨约10%将使国内生产总值(GDP)下滑0.22百分点,民生电价预估调涨16.9%,预估将拉高今年CPI 0.46个百分点,并降低GDP 0.26个百分点.

浏览金融机构对台湾经济成长率今年和各季的预估值,请见TWGDP1

台湾主计总处的经济成长率新闻稿和预估值请双点击(here)

2012年GDP预估(%) CPI预估(%)

2012/04/30 3.38 1.94

-中经院(4.17) 3.55 1.93

-台经院(4.24) 3.48 1.98

2012/02/22 3.85 1.46

2012/01/31 3.91 1.29

2011/11/24 4.19 1.14

2011/10/31 4.38 1.12

2011/08/18 4.58 1.21 (完)