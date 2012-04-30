〔背景资料〕台湾官方五度下修2012年经济成长率至3.38%

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北4月30日电--台湾主计总处周一公布2012年最新的经济成长率、通膨率预估各为3.38%和1.94%.
自去年8月首次公布2012年经济成长率预估以来,这已是台湾官方五度下修今年的经济成长预估,并四度上调通膨率.
台湾政府4-5月间大幅调涨油电价,经济部表示,油价上涨约10%将使国内生产总值(GDP)下滑0.22百分点,民生电价预估调涨16.9%,预估将拉高今年CPI 0.46个百分点,并降低GDP 0.26个百分点.
浏览金融机构对台湾经济成长率今年和各季的预估值,请见TWGDP1
台湾主计总处的经济成长率新闻稿和预估值请双点击(here)
2012年GDP预估(%) CPI预估(%)
2012/04/30 3.38 1.94
-中经院(4.17) 3.55 1.93
-台经院(4.24) 3.48 1.98
2012/02/22 3.85 1.46
2012/01/31 3.91 1.29
2011/11/24 4.19 1.14
2011/10/31 4.38 1.12
2011/08/18 4.58 1.21 (完)
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。