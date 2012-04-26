〔台湾经济〕面对供给面冲击的物价上涨压力,采行货币政策有局限性--央行

路透台北4月26日电---台湾央行周四表示,台湾此波受供给面冲击的物价上涨压力,采用货币政策则有其局限性.

央行于澄清的新闻稿中表示,台湾本次面临供给面冲击的物价上涨压力,一般认为较佳的方法系由供给面来解决,例如降低关税、货物税,避免厂商哄抬、囤积,以及增加供给等.

台湾央行副总裁杨金龙周三表示,成本推动的物价上涨应由供给面政策因应,例如降关税,货物税以及打击囤货等;而货币政策是抑制需求的工具.分析师认为,这番话隐喻了央行在6月不致升息以抗通膨.[ID:nST0452230]

杨金龙稍早在立法院还表示,油电上涨,进一步要抑制通膨的预期心理,央行先前已先行把市场游资收紧,超额准备变少,市场利率因而上扬.

台湾油电价双涨升造成物价蠢动,央行持续引导银行间隔夜拆款利率缓步趋升,央行重启升息循环的苗头似乎已现.但分析师指出,欧美经济复苏步履仍旧蹒跚,台湾经济成长乌云仍未散去,此次一次性的油电涨价不致扩散造成普遍性的物价上涨,引发通膨疑虑.[ID:nST0511419]

台湾央行将于6月底召开第二季全体理监事会议.第一季时央行维持重贴现率1.875%不变,是连续三季将利率维持在三年多以来的高位.(完)