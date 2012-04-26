〔台湾经济〕面对供给面冲击的物价上涨压力,采行货币政策有局限性--央行

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北4月26日电---台湾央行周四表示,台湾此波受供给面冲击的物价上涨压力,采用货币政策则有其局限性.
央行于澄清的新闻稿中表示,台湾本次面临供给面冲击的物价上涨压力,一般认为较佳的方法系由供给面来解决,例如降低关税、货物税,避免厂商哄抬、囤积,以及增加供给等.
台湾央行副总裁杨金龙周三表示,成本推动的物价上涨应由供给面政策因应,例如降关税,货物税以及打击囤货等;而货币政策是抑制需求的工具.分析师认为,这番话隐喻了央行在6月不致升息以抗通膨.[ID:nST0452230]
杨金龙稍早在立法院还表示,油电上涨,进一步要抑制通膨的预期心理,央行先前已先行把市场游资收紧,超额准备变少,市场利率因而上扬.
台湾油电价双涨升造成物价蠢动,央行持续引导银行间隔夜拆款利率缓步趋升,央行重启升息循环的苗头似乎已现.但分析师指出,欧美经济复苏步履仍旧蹒跚,台湾经济成长乌云仍未散去,此次一次性的油电涨价不致扩散造成普遍性的物价上涨,引发通膨疑虑.[ID:nST0511419]
台湾央行将于6月底召开第二季全体理监事会议.第一季时央行维持重贴现率1.875%不变,是连续三季将利率维持在三年多以来的高位.(完)
--记者 高洁如; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。