〔台股业绩〕台积电第二季营收预估及全年投资双创新高,加速提高28奈米产能(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增分析师评论和更多细节) * 第一季净利同比衰退7.7%%,但优于市场预期 * 展望第二季营收料可望创新高,季增20% * 今年资本支出上修至80-85亿美元,历史新高 * 28奈米制程供不应求,年底占营收比例目标提升至20% * 分析师:资本支出军备赛,拉大台积电领先距离 记者 张雅菁 路透台北4月26日电---台湾半导体产业终于见春燕飞来,但却面临高阶制程产能不足的窘境,全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)预估第二季营收将创单季新高,并将提高资本支出至历史高点,以因应高阶制程需求,此亦将拉大台积电的领先优势. 台积电将今年资本支出由原订60亿美元,上修至80-85亿台币,较上年的73亿美元大幅加码投资,其中多数将用于28奈米以下制程的扩充;预期年底28奈米的供给缺口才会显着缩小,而届时占营收比例将由原目标10%,提升至20%. 台积电董事长暨总执行长张忠谋表示,上一季美国及中国的总体经济传递出令人鼓舞的消息,全球半导体产业今年成长率将超越先前其预估的2%,而强劲的订单,不只让台积电第二季营收将创新高,也预示今年也有机会是创纪录的一年. "28奈米制程最坏的情况已经过去,供不应求并不是因为良率,而是我们跟我们的客户都没有预料到这么强劲的需求,"张忠谋在业绩说明会上称. 在欧元区债信危机下,年初时市场多保守估计今年半导体业仅小幅成长.但随着平板电脑、智慧型手机及超薄笔电(Ultrabook)等产品需求加温下,景气已有触底并稳定复苏之势, 市场研究调查机构IHS iSuppli已上修今年全球晶圆代工产业营收预估将加速成长12%,而整体半导体业营收成长幅度,亦由3.3%上修至4.3%,达3,246亿美元. 台积电第一季净利为334.7亿台币,优于市场平均预估的297.1亿且为两季以来高位,相当于较上年同期衰退7.7%,较上季则增加6.0%. 展望第二季,台积电预估合并营收将约在1,260-1,280亿台币间,刷新2010年第三季的纪录高点,较上季大幅攀升20%,优于汤森路透19位分析师的平均预估的1,164.9亿台币. 台积电并预估第二季毛利率约47-49%,优于第一季的47.7%,而营利率则估34.5-36.5在%,亦高于第一季的33.6%. 台积电的重要客户之一手机晶片商高通(Qualcomm)(QCOM.O)上周警告称,由于合作代工厂的产能供给不足,今年接下来时间该公司恐无满足高阶手机晶片的需求,正努力寻求其他具28奈米产能的新供应商.[ID:nSB1497574]
**资本支出军备赛** 台积电今日上修今年资本支出,远高于市场上普遍预估的顶多70余亿美元,令在场分析师大感意外,也有人担心折旧费用随之提高等财务负担;然而,却也不得不承认,长期而言这将稳固台积电的领先地位. "这是连续第三年资本支出占营收比重高达40-50%,可能不久后我们就会见到一年100亿美元的资本支出,"汇丰银行分析师鲍礼信称."你必须开始思考这行业长期所要求的资本密集度,而台积电也持续在提升其技术,无人可及." "光是台积电新增的资本支出金额(20亿美元),就是联电今年全年的资本支出,这里你也可以看出台积电如何拉大领先地位."鲍礼信称. 28奈米占台积电的营收已由第一季的3%,升高至5%,而40奈米在第二季占32%,也首度超越60奈米的比重.20奈米制程预计明年底或后年初开始量产.全球晶片大厂AlteraALTR.O、NVIDIA(NVDA.O)、Qualcomm、Xilinx(XLNX.O)及AMDAMD.N都为旗下客户,正合作推出更高效能且节能的晶片. 在先进制程脚步相对落后的晶圆代工"二哥"--联电(2303.TW)(UMC.N)周三表示,其28奈米制程今年下半年进入量产的计划维持不变,今年资本支出亦维持在20亿美元.[ID:nST0516243] 占全球晶圆代工半数市占率的台积电,稳居龙头多年,不过,近几年韩国三星电子(005930.KS)的半导体业务,由原先的记忆体晶片切入半导体代工,取得苹果(AAPL.O)iPhone及iPad的处理器订单.此外,全球晶片龙头英特尔INTC.也开始小量接受代工订单,均引发对产业竞争是否加剧的关注. 三星在1月表示,今年预计投资15兆韩圜(约133亿美元)于半导体业务. 据市调公司Gartner估算,2011年三星的晶圆代工营收达4.7亿美元,全球排名第九.若将三星来自苹果的10亿美元晶圆业务营收计入其晶圆总营收,三星在全球晶圆代工厂的排名可望跃居第四. 英特尔上周公布高于市场预期的营收预估,因在平板电脑和其他行动设备日益兴盛的情况下,个人电脑需求仍旧活力不减.[ID:nST0513807] 台积电今日收跌0.24%,报84台币;大盘加权股价指数.TWII则跌0.55%.台积电今年以来累计上涨11%,领先大盘的6%.(完) 参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com) 参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN] --审校 杨淑祯/丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。