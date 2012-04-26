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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 18:17 BJT

〔台股业绩〕台积电第二季营收预估及全年投资双创新高,加速提高28奈米产能(更新版)

(新增分析师评论和更多细节) * 第一季净利同比衰退7.7%%,但优于市场预期 * 展望第二季营收料可望创新高,季增20% * 今年资本支出上修至80-85亿美元,历史新高 * 28奈米制程供不应求,年底占营收比例目标提升至20% * 分析师:资本支出军备赛,拉大台积电领先距离 记者 张雅菁 路透台北4月26日电---台湾半导体产业终于见春燕飞来,但却面临高阶制程产能不足的窘境,全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)预估第二季营收将创单季新高,并将提高资本支出至历史高点,以因应高阶制程需求,此亦将拉大台积电的领先优势. 台积电将今年资本支出由原订60亿美元,上修至80-85亿台币,较上年的73亿美元大幅加码投资,其中多数将用于28奈米以下制程的扩充;预期年底28奈米的供给缺口才会显着缩小,而届时占营收比例将由原目标10%,提升至20%. 台积电董事长暨总执行长张忠谋表示,上一季美国及中国的总体经济传递出令人鼓舞的消息,全球半导体产业今年成长率将超越先前其预估的2%,而强劲的订单,不只让台积电第二季营收将创新高,也预示今年也有机会是创纪录的一年. "28奈米制程最坏的情况已经过去,供不应求并不是因为良率,而是我们跟我们的客户都没有预料到这么强劲的需求,"张忠谋在业绩说明会上称. 在欧元区债信危机下,年初时市场多保守估计今年半导体业仅小幅成长.但随着平板电脑、智慧型手机及超薄笔电(Ultrabook)等产品需求加温下,景气已有触底并稳定复苏之势, 市场研究调查机构IHS iSuppli已上修今年全球晶圆代工产业营收预估将加速成长12%,而整体半导体业营收成长幅度,亦由3.3%上修至4.3%,达3,246亿美元. 台积电第一季净利为334.7亿台币,优于市场平均预估的297.1亿且为两季以来高位,相当于较上年同期衰退7.7%,较上季则增加6.0%. 展望第二季,台积电预估合并营收将约在1,260-1,280亿台币间,刷新2010年第三季的纪录高点,较上季大幅攀升20%,优于汤森路透19位分析师的平均预估的1,164.9亿台币. 台积电并预估第二季毛利率约47-49%,优于第一季的47.7%,而营利率则估34.5-36.5在%,亦高于第一季的33.6%. 台积电的重要客户之一手机晶片商高通(Qualcomm)(QCOM.O)上周警告称,由于合作代工厂的产能供给不足,今年接下来时间该公司恐无满足高阶手机晶片的需求,正努力寻求其他具28奈米产能的新供应商.[ID:nSB1497574]

**资本支出军备赛** 台积电今日上修今年资本支出,远高于市场上普遍预估的顶多70余亿美元,令在场分析师大感意外,也有人担心折旧费用随之提高等财务负担;然而,却也不得不承认,长期而言这将稳固台积电的领先地位. "这是连续第三年资本支出占营收比重高达40-50%,可能不久后我们就会见到一年100亿美元的资本支出,"汇丰银行分析师鲍礼信称."你必须开始思考这行业长期所要求的资本密集度,而台积电也持续在提升其技术,无人可及." "光是台积电新增的资本支出金额(20亿美元),就是联电今年全年的资本支出,这里你也可以看出台积电如何拉大领先地位."鲍礼信称. 28奈米占台积电的营收已由第一季的3%,升高至5%,而40奈米在第二季占32%,也首度超越60奈米的比重.20奈米制程预计明年底或后年初开始量产.全球晶片大厂AlteraALTR.O、NVIDIA(NVDA.O)、Qualcomm、Xilinx(XLNX.O)及AMDAMD.N都为旗下客户,正合作推出更高效能且节能的晶片. 在先进制程脚步相对落后的晶圆代工"二哥"--联电(2303.TW)(UMC.N)周三表示,其28奈米制程今年下半年进入量产的计划维持不变,今年资本支出亦维持在20亿美元.[ID:nST0516243] 占全球晶圆代工半数市占率的台积电,稳居龙头多年,不过,近几年韩国三星电子(005930.KS)的半导体业务,由原先的记忆体晶片切入半导体代工,取得苹果(AAPL.O)iPhone及iPad的处理器订单.此外,全球晶片龙头英特尔INTC.也开始小量接受代工订单,均引发对产业竞争是否加剧的关注. 三星在1月表示,今年预计投资15兆韩圜(约133亿美元)于半导体业务. 据市调公司Gartner估算,2011年三星的晶圆代工营收达4.7亿美元,全球排名第九.若将三星来自苹果的10亿美元晶圆业务营收计入其晶圆总营收,三星在全球晶圆代工厂的排名可望跃居第四. 英特尔上周公布高于市场预期的营收预估,因在平板电脑和其他行动设备日益兴盛的情况下,个人电脑需求仍旧活力不减.[ID:nST0513807] 台积电今日收跌0.24%,报84台币;大盘加权股价指数.TWII则跌0.55%.台积电今年以来累计上涨11%,领先大盘的6%.(完) 参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com) 参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN] --审校 杨淑祯/丁淑琴

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