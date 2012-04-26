〔台股业绩〕台积电第二季营收预估及全年投资双创新高,加速提高28奈米产能(更新版)

(新增分析师评论和更多细节) * 第一季净利同比衰退7.7%%,但优于市场预期 * 展望第二季营收料可望创新高,季增20% * 今年资本支出上修至80-85亿美元,历史新高 * 28奈米制程供不应求,年底占营收比例目标提升至20% * 分析师:资本支出军备赛,拉大台积电领先距离 记者 张雅菁 路透台北4月26日电---台湾半导体产业终于见春燕飞来,但却面临高阶制程产能不足的窘境,全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)预估第二季营收将创单季新高,并将提高资本支出至历史高点,以因应高阶制程需求,此亦将拉大台积电的领先优势. 台积电将今年资本支出由原订60亿美元,上修至80-85亿台币,较上年的73亿美元大幅加码投资,其中多数将用于28奈米以下制程的扩充;预期年底28奈米的供给缺口才会显着缩小,而届时占营收比例将由原目标10%,提升至20%. 台积电董事长暨总执行长张忠谋表示,上一季美国及中国的总体经济传递出令人鼓舞的消息,全球半导体产业今年成长率将超越先前其预估的2%,而强劲的订单,不只让台积电第二季营收将创新高,也预示今年也有机会是创纪录的一年. "28奈米制程最坏的情况已经过去,供不应求并不是因为良率,而是我们跟我们的客户都没有预料到这么强劲的需求,"张忠谋在业绩说明会上称. 在欧元区债信危机下,年初时市场多保守估计今年半导体业仅小幅成长.但随着平板电脑、智慧型手机及超薄笔电(Ultrabook)等产品需求加温下,景气已有触底并稳定复苏之势, 市场研究调查机构IHS iSuppli已上修今年全球晶圆代工产业营收预估将加速成长12%,而整体半导体业营收成长幅度,亦由3.3%上修至4.3%,达3,246亿美元. 台积电第一季净利为334.7亿台币,优于市场平均预估的297.1亿且为两季以来高位,相当于较上年同期衰退7.7%,较上季则增加6.0%. 展望第二季,台积电预估合并营收将约在1,260-1,280亿台币间,刷新2010年第三季的纪录高点,较上季大幅攀升20%,优于汤森路透19位分析师的平均预估的1,164.9亿台币. 台积电并预估第二季毛利率约47-49%,优于第一季的47.7%,而营利率则估34.5-36.5在%,亦高于第一季的33.6%. 台积电的重要客户之一手机晶片商高通(Qualcomm)(QCOM.O)上周警告称,由于合作代工厂的产能供给不足,今年接下来时间该公司恐无满足高阶手机晶片的需求,正努力寻求其他具28奈米产能的新供应商.[ID:nSB1497574]