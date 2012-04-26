〔台湾货币市场〕月底接近短率趋升,一周拆款高位0.80%尚无明显跟进(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(新增拆款及存单发行细节)
* 央行再调升委托代收利率0.3基点至0.492%
* 票量虽升但不多
记者 高洁如
路透台北4月26日电---台湾银行间短期利率周四微幅趋升,交易商指出,央行持续引导隔夜利率上扬加以月底将近,交易商拆出的落点偏短,短率微幅扬升.
资金调度人士指出,昨日一周的拆款成交高位在0.80%,今日高点仍然持续.只不过,目前这个利率高位尚未带动其余银行的跟进,其余银行一周的拆款多维持在先前的高位约0.74-0.75%,与最高位相差仍远.
但交易员认为,随着月底最后一日的趋近,银行间的成交高位应会逐渐向0.8%靠拢.
"今天利率有高一些,但幅度还不大,"一位民营银行交易员称.
央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.492%,自3月26日以来累计已调升10基点.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.505%,上日在0.503%;区间在0.381-0.70%,上日在0.379-0.70%.
一周(2-7天)拆款区间在0.495-0.80%;上日区间在0.486-0.80%.
**短票成交利率尚稳**
短票方面,票券商人士指出,今日票量稍升但幅度不如预期,尤其是银行业的买气转佳,让票券商的库存下降,因此连拆款的金额也较上日少.
今日银行间30天短票主要成交利率仍见平稳,主要在0.85-0.86%,大型公营银行的成交利率为0.86%.
台湾央行今日共发行2,271亿台币存单,相较存单到期金额2,515亿,存单发行余额减244亿.[TW/MMTCN]
周五存单到期1,216亿台币.周五的紧缩因子则有400亿台币公债交割.
拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为204亿台币;累计超额准备为负154亿台币,加计前期1%的超额准备为753亿台币.
**RP利率持平**
债市同业附买回(RP)利率大致持平.虽有寿险因应20年期公债交割自市场抽离资金,不过投信端仍有找券需求,令利率持稳于既有区间.
资金调度人士指出,虽然央行近日稳定拉抬短率,但并未让银行间的流动性受到影响.由于资金充裕,部分银行因此拒绝投信的定存申请,令投信找券需求热度不减,但标的仍以公司债为主.
"有投信反映银行定存不好存,显见钱还是多."他说.
他们认为,由于明日有400亿台币公债交割,且适逢月底资金例行需求出笼,预料资金状况将进一步趋紧,但不至让RP利率走高.
央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.492%,自3月26日以来累计已调升10.0基点.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相同.
20年期101/2R期公债将于周五交割,金额为400亿台币.各行业的得标比重方面,银行得标比重37.0%、证券业24.12%、票券业0.5%、寿险业38.38%.[ID:nST0516411](完)
--集体采写 董永年; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。