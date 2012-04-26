版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 18:23 BJT

〔亚洲橡胶〕4月26日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月26日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 293.9 22 295.1 2

* 6月 297.3 129 297.3 3

* 7月 300.7 93 301.8 3

* 8月 304.7 289 304.9 31

* 9月 306.8 1816 307.5 210

*10月 308.7 3075 309.2 517

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王冠中;审校 蔡美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐