〔台湾金融〕金管会放宽寿险业海外投资上限,降低大陆投资资格限制

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北4月26日电--台湾金管会保险局周四预告放宽寿险业海外投资上限,并降低大陆投资资格限制.预计最快5月正式发布就可以递件申请.
具体而言,是将海外公司债、可转换公司债及附认股权公司债信评BBB+等级由业主权益的40%提高到60%.
同时,并修正保险业大陆地区及香港投资项目的资格条件,将原定最近一期自有资本与风险资本比率未达250%的限制降低至200%.
金管会保险局副局长陈开元今天在例行记者会上表示,这是为兼顾保险业台币保单与外币保单业务的平衡性,提升外币资产负债间配置效率.(完)
--记者 詹静宜; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。