〔台湾金融〕金管会放宽寿险业海外投资上限,降低大陆投资资格限制

路透台北4月26日电--台湾金管会保险局周四预告放宽寿险业海外投资上限,并降低大陆投资资格限制.预计最快5月正式发布就可以递件申请.

具体而言,是将海外公司债、可转换公司债及附认股权公司债信评BBB+等级由业主权益的40%提高到60%.

同时,并修正保险业大陆地区及香港投资项目的资格条件,将原定最近一期自有资本与风险资本比率未达250%的限制降低至200%.

金管会保险局副局长陈开元今天在例行记者会上表示,这是为兼顾保险业台币保单与外币保单业务的平衡性,提升外币资产负债间配置效率.(完)