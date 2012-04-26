《日本重要政经日程》--4月27日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月26日(四)
2330 - 3月全国消费者物价指数(CPI)、所有家庭支出、4月东京地区CPI
2350 - 3月工业产出、零售销售
4月27日(五)
-- - 内阁会议,会后并由财务大臣安住淳举行记者会
-- - 日本央行举行政策检讨会.央行总裁白川方明将在约0630举行简报会.
0430 - 每月石油数据
企业面
-- - 东京电力(9501.T)向政府提交重整计画
-- - Tokyo Electron(8035.T)公布全年财报
-- - 三菱重工业(7011.T)公布全年财报
0200 - Denso Corp (6902.T)公布全年财报
0230 - 商船三井(9104.T)、川崎汽船(9107.T)公布全年财报
0300 - 日本邮船(NYK Lines)(9101.T)公布全年财报
0430 - Shikoku Electric(9507.T)、新日本制铁(5401.T)公布全年财报
0500 - Tokyo Gas(9531.T)公布全年财报
0600 - 本田汽车(7267.T)、野村控股(8604.T)、夏普(6753.T)、马自达(7261.T)、关西电力(9503.T)、全日本空输(9202.T)公布全年财报
0630 - 大和证券(8601.T)、日本电气(NEC)(6701.T)公布全年财报
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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--台湾....[TW/DIARYCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。