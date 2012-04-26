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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 06:53 BJT

《日本重要政经日程》--4月27日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月26日(四)

2330 - 3月全国消费者物价指数(CPI)、所有家庭支出、4月东京地区CPI

2350 - 3月工业产出、零售销售

4月27日(五)

-- - 内阁会议,会后并由财务大臣安住淳举行记者会

-- - 日本央行举行政策检讨会.央行总裁白川方明将在约0630举行简报会.

0430 - 每月石油数据

企业面

-- - 东京电力(9501.T)向政府提交重整计画

-- - Tokyo Electron(8035.T)公布全年财报

-- - 三菱重工业(7011.T)公布全年财报

0200 - Denso Corp (6902.T)公布全年财报

0230 - 商船三井(9104.T)、川崎汽船(9107.T)公布全年财报

0300 - 日本邮船(NYK Lines)(9101.T)公布全年财报

0430 - Shikoku Electric(9507.T)、新日本制铁(5401.T)公布全年财报

0500 - Tokyo Gas(9531.T)公布全年财报

0600 - 本田汽车(7267.T)、野村控股(8604.T)、夏普(6753.T)、马自达(7261.T)、关西电力(9503.T)、全日本空输(9202.T)公布全年财报

0630 - 大和证券(8601.T)、日本电气(NEC)(6701.T)公布全年财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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