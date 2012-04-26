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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 06:58 BJT

〔东京汇市〕亚洲盘初欧元因西班牙遭降评丧失动能,关注日央行会议

2231GMT--欧元在亚洲盘初丧失动能,此前标普因西班牙公共财政恶化调降其债信评级.[ID:nSB1514606]

欧元兑美元EUR=下跌0.5美分至1.3186美元.周四时曾攀升至三周高位1.32635.第一道支撑位在一目均衡转换线切入位1.3160美元.西班牙评等意外遭调降两级至BBB+,打压风险偏好,推高美元指数上涨0.16%至79.141.

市场关注日本央行政策会议,料其将把购债计画扩大5万亿(兆)至10万亿日圆.若结果低于预期,日圆料将进一步走强.美元兑日圆JPY=EBS报81.00,本月以来下跌2.2%.本月稍早时曾触及2月底以来的最低位80.290.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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