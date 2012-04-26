〔东京汇市〕亚洲盘初欧元因西班牙遭降评丧失动能,关注日央行会议

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
2231GMT--欧元在亚洲盘初丧失动能,此前标普因西班牙公共财政恶化调降其债信评级.[ID:nSB1514606]
欧元兑美元EUR=下跌0.5美分至1.3186美元.周四时曾攀升至三周高位1.32635.第一道支撑位在一目均衡转换线切入位1.3160美元.西班牙评等意外遭调降两级至BBB+,打压风险偏好,推高美元指数上涨0.16%至79.141.
市场关注日本央行政策会议,料其将把购债计画扩大5万亿(兆)至10万亿日圆.若结果低于预期,日圆料将进一步走强.美元兑日圆JPY=EBS报81.00,本月以来下跌2.2%.本月稍早时曾触及2月底以来的最低位80.290.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。