〔企业结盟〕夏普及鸿海计画让合资LCD面板厂进行IPO--日经

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透4月27日电---日本经济新闻报导指出,夏普(6753.T)及鸿海(2317.TW)有意在五年内让共同拥有的(土界)市液晶显示器面板厂事业上市.
在夏普及鸿海的资本及业务合伙合约中有规划Sharp Display Products Corp首次公开发行(IPO)项目.报导指出,上市交易所等细节将在稍晚敲定.
报导提到,两家公司在3月达成了合作的基本协议.鸿海将会买进夏普近10%的股权,夏普则将出售Sharp Display Products持股约93%的一半给鸿海,作价约660亿日圆(8.17亿美元).
根据合约,夏普和鸿海将会在Sharp Display Products董事会中有着一样多的席次.报导中引述一夏普高阶主管说法指出,这家合资事业的名称可能会有更动.(完)
--编译 张明钧;审校 徐文焰
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。