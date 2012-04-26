〔企业结盟〕夏普及鸿海计画让合资LCD面板厂进行IPO--日经

路透4月27日电---日本经济新闻报导指出,夏普(6753.T)及鸿海(2317.TW)有意在五年内让共同拥有的(土界)市液晶显示器面板厂事业上市.

在夏普及鸿海的资本及业务合伙合约中有规划Sharp Display Products Corp首次公开发行(IPO)项目.报导指出,上市交易所等细节将在稍晚敲定.

报导提到,两家公司在3月达成了合作的基本协议.鸿海将会买进夏普近10%的股权,夏普则将出售Sharp Display Products持股约93%的一半给鸿海,作价约660亿日圆(8.17亿美元).

根据合约,夏普和鸿海将会在Sharp Display Products董事会中有着一样多的席次.报导中引述一夏普高阶主管说法指出,这家合资事业的名称可能会有更动.(完)