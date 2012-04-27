《台湾报摘》--工商时报4月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--朝野立委连声反对证所税,立委共提了四个修正版本.国民党立委赖士葆主张,证交税率降为千分之2,作为复征证所税的配套,已获得29位立委连署支持.
* 其他:
--两岸金融进一步开放已现前兆.大陆银监会国际部主任范文仲一行人已悄悄访台,不排除是先与金管会沟通,对两岸进一步开放各自银行承作当地货币业务预作准备.
--轻油裂解登陆首次正式纳入经合会两岸产业合作讨论项目,两岸官方均对外宣布未来会讨论石化业者合资公司的可能性.对业者最有利方式,即是争取轻油裂解与炼油最大合资比例,这也是台湾争取方向,不过陆方尚未给予明确答案.
--全球最大的手机镜头厂大立光(3008.TW)第一季除了合并毛利率续创挂牌后新低外,单季每股获利(EPS)6.58台币也写下近八季以来新低.执行长林恩平并评估其第二季合并营收恐较第一季出现"两位数下滑",这不仅扭转该公司以往第二季增温的惯性,且毛利率还将持续下探.
--中国大陆监理机关松绑,台湾银行业者一周前已陆续接获对岸监理机关新核定的大陆分行短期及中长期外债额度,合计五大公股银行的大陆分行外债额度至少增加逾2.25亿美元(约67亿台币),金额是去年的三倍,行库大陆分行今年展业动能将因此大增.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI