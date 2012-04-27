《台湾报摘》--工商时报4月27日

* 头版头条:

--朝野立委连声反对证所税,立委共提了四个修正版本.国民党立委赖士葆主张,证交税率降为千分之2,作为复征证所税的配套,已获得29位立委连署支持.

* 其他:

--两岸金融进一步开放已现前兆.大陆银监会国际部主任范文仲一行人已悄悄访台,不排除是先与金管会沟通,对两岸进一步开放各自银行承作当地货币业务预作准备.

--轻油裂解登陆首次正式纳入经合会两岸产业合作讨论项目,两岸官方均对外宣布未来会讨论石化业者合资公司的可能性.对业者最有利方式,即是争取轻油裂解与炼油最大合资比例,这也是台湾争取方向,不过陆方尚未给予明确答案.

--全球最大的手机镜头厂大立光(3008.TW)第一季除了合并毛利率续创挂牌后新低外,单季每股获利(EPS)6.58台币也写下近八季以来新低.执行长林恩平并评估其第二季合并营收恐较第一季出现"两位数下滑",这不仅扭转该公司以往第二季增温的惯性,且毛利率还将持续下探.

--中国大陆监理机关松绑,台湾银行业者一周前已陆续接获对岸监理机关新核定的大陆分行短期及中长期外债额度,合计五大公股银行的大陆分行外债额度至少增加逾2.25亿美元(约67亿台币),金额是去年的三倍,行库大陆分行今年展业动能将因此大增.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁;审校 杨淑祯

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