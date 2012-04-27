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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 08:26 BJT

《台湾报摘》--经济日报4月27日

* 头版头条:

--台积电释出"一好二高"讯息.首季每股税后纯益1.29台币,比预期好;本季预估营收将创历史新高,季增幅最高逾21%;今年资本支出调高为80亿至85亿美元,增幅最高达41.6%,也是新纪录.

* 其他:

--立法院财财委员会举行公股银行赴大陆设立分行专题报告,因财委会曾决议要求两岸银行业必须同时开办对方货币业务,金管会将以"六换二"做为协商目标,大陆准办六家,台湾放行两家.

--台资银行大陆分行也操作美元"套利",引来大陆银监会的关注.银监会特别向金管会反映,要求台资银行大陆分行不能只做套利,不拓展放款业务.

--机电股王上银科技(2049.TW),为了成为全球第一大传动控制与系统元件制造集团,宣布启动"五年千亿"大投资计画,上银将进驻中科园区设厂,分别打造机器人、太阳能设备等制造中心.

--华为[HWT.UL]国际媒体事务副总裁夏思国(Scott Sykes)表示,今年将积极在台湾重新送件申请成立分公司,作为在台成立研发中心的第一步.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 张雅菁;审校

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