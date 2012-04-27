《台湾报摘》--经济日报4月27日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--台积电释出"一好二高"讯息.首季每股税后纯益1.29台币,比预期好;本季预估营收将创历史新高,季增幅最高逾21%;今年资本支出调高为80亿至85亿美元,增幅最高达41.6%,也是新纪录.
* 其他:
--立法院财财委员会举行公股银行赴大陆设立分行专题报告,因财委会曾决议要求两岸银行业必须同时开办对方货币业务,金管会将以"六换二"做为协商目标,大陆准办六家,台湾放行两家.
--台资银行大陆分行也操作美元"套利",引来大陆银监会的关注.银监会特别向金管会反映,要求台资银行大陆分行不能只做套利,不拓展放款业务.
--机电股王上银科技(2049.TW),为了成为全球第一大传动控制与系统元件制造集团,宣布启动"五年千亿"大投资计画,上银将进驻中科园区设厂,分别打造机器人、太阳能设备等制造中心.
--华为[HWT.UL]国际媒体事务副总裁夏思国(Scott Sykes)表示,今年将积极在台湾重新送件申请成立分公司,作为在台成立研发中心的第一步.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 张雅菁;审校
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI