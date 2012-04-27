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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 08:29 BJT

〔韩国股市〕开高,三星股价触及纪录高位

路透首尔4月27日电---韩国股市周五上涨,美国房屋数据及强劲企业财报激励人气,但西班牙遭到标普降评而引发的担忧可能会抑制韩股涨幅.

三星电子(005930.KS)股价触及纪录高点,上涨1.1%至1,355,000韩元(1,200美元),该公司在周五早上公布第一季获利达到创纪录的51.5亿美元.[ID:nSB1514952]

0002GMT时,韩国综合指数(KSOPI) .KS11上涨0.5%,报1,973.80点.(完)

--编译 李婷仪;审校 张涛

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