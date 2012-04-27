澳新经济指标预测--4月27日-5月4日****

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透4月27日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月23日当周----------------------------------
4月27日(五)
暂无重要数据
------------------------------4月30日当周----------------------------------
4月29日(日)
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 3月 顺差4.45 顺差1.61
(年度) 顺差4.9 顺差6.2
进口(亿新西兰元) 3月 39.0 34.3
出口(亿新西兰元) 43.0 35.9
4月30日(一)
0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 -- +0.5%
0100 新西兰NBNZ企业经济信心 4月 -- 33.8%
0130 澳洲民间信贷 3月 -- +0.4%
房屋信贷 -- +0.4%
5月1日(二)
0130 澳洲房价指数(较前季) 第一季 -- -1.0%
0430 澳洲央行利率决定 -- 4.25%
2245 新西兰HLFS失业率 第一季 6.3% 6.3%
就业人数(较前季) +0.4% +0.1%
就业参与率 68.3% 68.2%
5月2日(三)
暂无重要数据
5月3日(四)
暂无重要数据
5月4日(五)
暂无重要数据 (完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI