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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 08:34 BJT

《台湾重要政经日程》--4月27日-12月31日

==================今日重要政经消息======================

4/27(五)

--14:00 广达(2382.TW)第一季业绩及第二季展望说明会.

--14:00 财政部长刘忆如出席工业总会"财政改革与产业发展座谈会"

--16:00 经建会公布3月景气灯号记者会

==================近期重要政经消息======================

4/30(一)

--12:30 央行标售30年期101/4R增额发行公债,金额350亿台币,5月4日交割.

--12:30 央行标售182天期"财101-2期"国库券,金额250亿台币,5月2日交割.

--16:30 主计处公布第一季国内生产总值(GDP),上季年增1.89%.

--14:00 奇美电子(3481.TW)第一季业绩及第二季展望说明会.

5/1(二)

--金融市场因劳动节休市一天

5/4(五)

--16:00 央行公布至4月底的外汇存底,3月末为3,938.71亿美元.

5/7(一)

--16:00 主计处公布4月消费者物价指数(CPI),3月较去年同期成长1.21%.

--16:00 财政部公布4月进出口金额,3月出口金额较上年同期衰退3.2%,进口则是衰退5.8%.

5/21(一)

--12:30 央行标售10年期101/乙2期公债,金额300亿台币,24日交割.

--16:00 经济部公布4月外销订单,3月较去年同期衰退1.58%.

--16:20 央行公布第一季经常帐,上一季为顺差121.0亿美元.

5/22(二)

--16:00 主计处公布4月季调失业率,3月经季节调整后失业率为4.14%.

5/23(三)

--16:00 经济部公布4月工业生产,3月工业生产较上年同期衰退3.42%.

5/25(五)

--16:10 央行公布4月M2货币总计数,3月货币总计数M2年增率为5.05%.

6/21(四)

--12:30 央行标售364天期"财101-3期"国库券,金额250亿台币,22日交割.

6/22(五)

--12:30 央行标售10年期101/5R增额发行公债,金额400亿台币,27日交割.

10/10(三)

--金融市场因国庆日休市一天.

12/22(六)

--金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易.

12/31(一)

--金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

注: * 代表新增内容.(完)

--记者 张雅菁; 审校 黄凯

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