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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 08:52 BJT

〔芝加哥期市〕美国小麦期货续涨,受天候疑虑所带动

路透悉尼4月27日电---美国小麦期货周五在亚盘早盘上涨,扩大上交易日的升势.上日极端天候忧虑推升价格.

0009GMT时,芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦合约WN2小升0.1%,5月小麦合约WK2周四上涨1.5%.7月玉米合约CN2升0.2%.5月玉米合约CK2上涨0.5%,交易商因担心近期供应问题而买进旧作玉米期货.

CBOT 7月大豆合约SN2上涨0.3%,因美国农业部(USDA)出口销售报告显示,中国需求强劲;南美供应疑虑犹存.

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