版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 10:23 BJT

〔日本债市〕公债价格上涨,日央行会议料将有宽松举措

路透东京4月27日电---日本政府公债价格周五上涨.10年期公债收益率(殖利率)跌至一年半新低.投资人等待日本央行政策会议结果,外界普遍预料政策会进一步放宽.

消息人士称,日本央行料将扩大资产购买计画,最高料增加10万亿日圆(1,230亿美元),并可能将政府买进的债券存续期延长到约三年,以展现其达成1%的通胀目标决心.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐