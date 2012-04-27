〔台湾热股〕台积电财测爆利多涨停,与韩国三星同步登顶(更新版2)

(新增分析师评论及三星股价比较) * 股价一度涨停,触及还原权值后历史新高89.8台币 * 今日成交量居冠 * 外资目标价多数上调至90台币上方 * 大和证券逆势下调评等,对高资本支出存疑 * 韩国三星电子亦创新高,科技股龙头地位突出 记者 张雅菁 路透台北4月27日电---受到优于预期的业绩及强劲营运展望激励,外资上修目标价,全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)周五跳空大涨至还原权值后的历史高点,与今日公布业绩的韩国三星隔海同步登顶,科技股龙头股地位更形突出. 继昨夜其美国存托凭证(ADR)大涨2%后,台积电今日开盘即跳空涨逾3%,随后并一路攀升触及涨停价89.8台币,刷新3月底甫创下的还原权值后历史高点. 三星电子(005930.KS)稍早公布,季度获利创下最高纪录水准,因其Galaxy智能手机和Note手机/平板电脑热,带动其股价今日强势上攻,触及138万韩元的历史高点.[ID:nSB1515336] "其实今天很有趣,今天台积电跟三星都创新高,所以很明显,科技股以后就是专注在好股票,好公司愈变愈大,这是不会变的趋势."元大证券半导体分析师张家麒称. 张家麒表示,由于近来台股大盘疲弱,一些以往受追捧的科技股如镜头大立光(3008.TW)、鸿海(2317.TW)、宏达电(2498.TW)等等近日都受利空质疑,股价不振,也因此让台积电这种大型绩优股更显一支独秀. "台积电会不会到100台币,当然要看市场如何,但持续领先大盘,眼见的未来应该是这样.他称. 本地时间12:01,台积电涨幅缩减至4.88%,报88.1台币;大盘加权股价指数.TWII则微涨0.08%;同一时间,三星电子大涨2.99%报138万韩元.

**外资上修台积电目标价** 在几家大型外资券商中,几乎都已将台积电的目标股价调升至90台币以上,最高为法银巴黎证券在96台币;不过,惊喜中也有些分析师对下半年表现存疑,大和证券则是逆势将台积电评等由"超越大盘"降至"持有",目标价则是由86台币微升至89.3台币. 对于台积电一口气将资本支出上修近40%,瑞士信贷分析师艾蓝迪在研究报告中称,虽然资本支出创纪录令人惊讶,但设备成本一直在增加中,今年产能供给仅将较上年增加12%.预期还算理想的需求面,将令产能持续偏紧到明年,而台积电也将持续维持其有力的议价能力. 瑞士信贷维持台积电评等在"超越大盘",目标价由90台币上调至95台币. 不过,看法相对保守的大和证券分析师陈慧明则在报告中称,台积电大幅调升资本支出目标,将使今年折旧费用也大幅成长25%,进而不利于今年及明年的获利成长力道.此外,晶圆代工的需求强度恐怕无法延续到今年底. 台积电周二公布第一季净利优于市场预期,而且对第二季营收将创单季新高,并将提高资本支出至历史高点,以因应高阶制程需求,此亦料将拉大台积电的领先优势.[ID:nST0452944](完) 参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN] --审校 杨淑祯