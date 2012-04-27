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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 11:47 BJT

〔台湾债市〕RP利率持稳,月底因素令资金供应略偏紧

路透台北4月27日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五大致持稳.今日有20年期公债交割,且投信面临月底例行性赎回压力,市场资金供应略为偏紧,但不致让利率走高.

资金调度人士指出,虽然适逢月底的例行性紧缩周期,不过央行近日冲销动作不大,让市场维持相对充裕的流动性,整体市况仅呈现小多小缺的状态,今日公债10天期附买回主要成交利率区间仍在0.72-0.74%,但区间高点的成交比重增加.

"只是感觉有点紧,要多花点时间找钱."他说.

他们认为,今日20年公债完成交割后,紧接着下周一将标售30年期公债,由于这是寿险的投资标的,预料寿险资金供应偏少的状况会持续到下周.

台湾央行将在下周一代财政部标售30年券101/4R,金额350亿台币,周五(5月4日)交割.(完)

--记者 董永年; 审校 丁淑琴

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