〔台湾汇市〕寿险月底作帐因素引发套利盘涌现,但台币涨势恐难为继太久

* 寿险公司月底作帐令NDF市场美元兑台币折价扩大

* 外商银进场套利令现货价连二日升逾1角

* 月初过后台币料逐步回贬至29.4

记者 高洁如/林妙容

路透台北4月27日电---台币兑美元TWD=TP周五早盘连二日升逾1角以上,在亚洲汇市中升幅傲人.交易人士表示,台币本波升势看似惊人,但背后的原因并非外资看好台币基本面而大举汇入,反倒是因为远/现汇市场的价差过大,吸引了一波套利的力道在现汇市场卖美元、远汇市场买美元.

交易人士估计,这波套利盘将在月底过后缓解,台币在央行的引导下将缓步回贬至29.4.

"1月底那时台币的升势,背后原因和这次一样--寿险作帐在远汇(NDF)市场丢美元,让现货和远汇市场价差太大,套利的人就进来了,"一位外商银行交易人士表示.

本地时间上午11:37时,台币兑美元上涨1.67角,报29.245.周四则以升值1角收市,并创七个半月高位.累计两日来,台币已升值2.54角,升幅为0.86%.

周三收盘时,海外无本金交割远期外汇(NDF)市场中,美元/台币的一个月期折价仅-0.035/-0.025,周四随即扩大至1角以上,收盘时报-0.105/-0.090.

周五早盘时,NDF的美元/台币汇价折价再缩小至-0.095/-0.075.

一位不愿具名的寿险公司的财务人士表示,"这几年台币升值压力大,所以以前没做避险的,现在也开始作.而且以前NDF都做比较长,现在做得比较短."

该人士进一步说,保险业能的避险工具相当有限,NDF是主要避险工具之一.不过,他也表示,美联储(FED)会议后,亚币的升势更为明显,也未见得都是保险业避险的这个原因.

1月30日-31日时,台币兑美元在短短二个交易日内升值3.7角,升幅达1.23%.随后2月初台币升势马上回落.

**短线美元多方观望**

渣打银行今日出具报告指出,由于台币升破近来僵滞的29.4-29.6区间,将停止做多美元交易.此外,人民币兑美元中间价再创2005年汇改以来新高,以及出口商月底的抛汇需求,都给予美元极大压力.

报告中称,由于央行可能将台币做为抑制进口通膨工具,将对美元/台币采取观望态度.

台湾央行上日表示,面对此波受供给面冲击(supply shock)的物价上涨压力,采用货币政策则有其局限.性一般认为较佳的方法系由供给面来解决,例如降低关税、货物税,避免厂商哄抬、囤积,以及增加供给等.[ID:nST0452942]

一位不愿具名的央行官员周四稍晚则是指出,在央行对抗通膨可运用的政策工具中,"汇率"应算是"供给面的工具.只不过,此位官员表示,汇率过强将伤害出口竞争力,造成经济成长(GDP)下滑,如何运用更是一大学问.

外商银行交易员则表示,在月底寿险避险风潮过后,估计央行在"稳定"汇市、且不过度伤害台湾的出口竞争力的前提下,将缓步引导台币回贬至29.4以上.

至上日收盘为止,今年以来台币兑美元升幅达2.99%,强于韩元的升值1.55%,但逊于坡元的升值4.48%.

台湾2月起调涨天然气、瓦斯费后,油价在4月起调升约一成,电价调涨则在5月15日起开始实施,其中住宅用电平均涨幅16.9%、工业用电涨幅35%、商业用电调涨30%.[ID:nST0511463]

根据主计总处的预估,若油、电价各涨一成,对全年CPI年增率的贡献度达0.713个百分点[ID:nST0504167]而多家金融机构预估,油电价上涨将拉抬台湾今年CPI上看1.6-2.0%的水位,但比起亚洲邻国仍旧偏低.

台湾将在下周一(30日)公布第一季的经济成长率和全年CPI预估.目前GDP预估在3.85%,CPI在1.46%,预期官方将调降经济成长率、并上修通膨率.(完)