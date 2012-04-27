〔台股业绩〕广达首季净利年减一成符合预期,料第二季笔电出货量将增逾5%

国际油市：亚洲汽油裂解价差回升，摆脱五周低位
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
路透台北4月27日电---全球最大笔记型电脑代工厂--广达(2382.TW)周五公布,第一季净利为51亿台币,符合市场预估,但较上年同期减10.7%,较上季则大减21.9%.
广达并预估,第二季笔电的出货较上季成长5-10%.
据汤森路透I/B/E/S,14位分析师预估广达第一季获利51.8亿;广达去年第四季净利65.33亿台币,去年第一季净利则为57.09亿台币.
广达股价收跌1.07%,至74.1台币;加权股价指数.TWII则收跌0.54%.(完)
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--记者 张雅菁; 撰写 高洁如;审校 乔艳红
印度石油天然气公司(ONGC)将3.5万吨3月1-2日自孟买装运的石脑油，售予中国石油天然气股份有限公司，以离岸价格(FOB)为基础，每吨较中东报价升水约16美元。
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