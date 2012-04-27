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货币新闻 | 2012年 4月 27日 星期五 14:03 BJT

〔台股业绩〕广达首季净利年减一成符合预期,料第二季笔电出货量将增逾5%

路透台北4月27日电---全球最大笔记型电脑代工厂--广达(2382.TW)周五公布,第一季净利为51亿台币,符合市场预估,但较上年同期减10.7%,较上季则大减21.9%.

广达并预估,第二季笔电的出货较上季成长5-10%.

据汤森路透I/B/E/S,14位分析师预估广达第一季获利51.8亿;广达去年第四季净利65.33亿台币,去年第一季净利则为57.09亿台币.

广达股价收跌1.07%,至74.1台币;加权股价指数.TWII则收跌0.54%.(完)

参看广达相关新闻,请点选[2382.TW-CMN]

--记者 张雅菁; 撰写 高洁如;审校 乔艳红

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