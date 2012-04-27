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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 11:32 BJT

〔东京美债〕公债价格上扬,此前标准普尔下调西班牙评等

路透东京4月27日电---美国政府公债价格周五在亚洲市场上涨,此前标准普尔下调西班牙债信评等,加剧对部分欧洲国家债务持续融资能力的担忧.

标准普尔将西班牙评等下调两个级距至BBB+,因其公共财政状况恶化.[ID:nSB1515146]

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