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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 12:07 BJT

〔路透基点〕台湾万润科技三年期贷款案下周签约--RLPC

路透香港4月27日电---据汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导,自动设备供应商万润科技的三年期6.1亿台币融资案,预定在5月3日签约.其融资规模低于原订目标7亿台币.

台湾银行为本贷款案的委托主办行兼额度分配行及管理行,承贷3亿台币.

参贷银行有五家,分别为第一商业银行(承贷1亿台币)、台湾合作金库(承贷7,000万台币)、中国信托商业银行(承贷6,000万台币)、安泰商业银行(承贷5,000万台币),以及万泰银行(承贷3,000万台币).

本案由万润科技董事长及其工厂提供担保,贷款案原先分为A部分的3亿台币定期贷款,以及B部分的4亿台币循环信用贷款.

贷款利率为较邮局一年期储蓄利率加码50-70基点,视借款人的净利而定.

银行承诺贷款额度2亿台币或以上者获得先付费用20基点,承贷额度1亿-1.99亿台币者先付费用为10基点.

A部分贷款宽限期为一年,分九季不等额偿还--前八期均各偿还10%,第九期偿还20%--贷款平均年限为2.1年.

A部分贷款若动用额度低于70%,或者B部分贷款动用额度低于60%,需支付15基点的承诺费.

财务条款包括:最低流动比率为一倍,最高债务比率1.5倍,最低利息覆盖率为三倍,最低有形资产净值10亿台币.

贷款所得资金将做为再融资及营运资本.

万润科技在台湾柜买中心挂牌,该公司为被动元件、积体电路(IC)及TFT-FPD制程提供自动化机械设备.(完)

--编译 戴素萍;审校 王冠中

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